매출 2조4623억…전년 동기 比 5.9% 늘어

[헤럴드경제=신현주 기자] 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 977억원을 기록했다고 6일 공시했다. 전년 동기 대비 7.1% 증가했다.

BGF리테일에 따르면 같은 기간 매출은 2조4623억원으로 전년 동기 대비 5.9% 늘었다. 당기순이익은 793억 원으로 지난해 같은 기간보다 13.4% 증가했다.

소비쿠폰 지급에 맞춰 실시한 대규모 민생회복 프로모션이 객단가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 다만 늦은 추석과 여름철 강수일수 증가 등으로 1, 2분기 영업이익 하락 폭을 상쇄하지는 못했다.

3분기 기준 BGF리테일의 누적 매출액은 6조7689억원으로 전년 대비 4.4% 증가했지만, 영업이익은 전년 대비 5.2% 줄은 1897억원을 기록했다.

BGF리테일은 양질의 신규점 개점을 이어가며 시장 점유율을 확대한다는 방침이다. 또 중대형 점포 구성비를 확대해 점포 경쟁력을 강화할 계획이다.

BGF리테일 관계자는 “‘PBICK’ 등 가성비 PB(자체 브랜드) 제품, 압도적 플러스 간편식 등 차별화 상품을 앞세운 것이 매출 상승을 견인했다”며 “4분기까지 누적 영업이익 회복을 위해 노력 중”이라고 말했다.