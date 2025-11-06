[헤럴드경제=양대근 기자] 한진그룹 계열사인 한국공항(대표이사 이수근)이 오는 13일 치러지는 ‘2026학년도 대학수학능력 시험’에 응시하는 임직원 자녀 93명에게 격려 메시지와 함께 선물을 전달했다고 6일 밝혔다.

이번 선물은 수험생들이 선호하는 치킨, 커피 등을 직접 선택할 수 있도록 기프티콘 형태로 구성되었으며, 이수근 사장의 따뜻한 응원 메시지가 함께 전달됐다. 한국공항은 임직원 자녀들이 수능에서 좋은 결실을 맺고, 꿈을 향해 힘차게 나아가기를 바라는 마음을 담아 이번 선물을 준비했다.

이수근 사장은 메시지를 통해 “그동안 열심히 노력한 여러분을 응원한다”며 “이제껏 준비한 것을 믿고 자신의 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 자신감을 가지시길 바란다”고 전했다.

한국공항은 일가정 양립 지원과 가족친화적 기업문화 조성을 위해 지난 2019년부터 7년째 임직원 수험생 자녀 격려 선물을 이어오고 있다. 이외에도 초등학교 입학 자녀 학용품 선물, 결혼 및 임신/출산 축하 선물 등 다양한 제도를 통해 임직원들을 적극적으로 지원하고 있다.

선물을 받은 수험생 자녀를 둔 한 직원은 “회사에서 아이의 수능까지 챙겨주는 세심한 배려에 감동을 받았다”면서 “덕분에 우리 아이가 큰 힘을 얻어 마지막까지 최선을 다하겠다는 의지를 보였다”고 감사의 마음을 전했다.

한국공항 관계자는 “선물 제공과 더불어 육아휴직, 산전·후 휴가 등 법적 제도를 자유롭게 사용할 수 있도록 권장하고 있다”며 “앞으로도 가족을 소중히 여기는 따뜻한 조직문화 확산을 통해 임직원들의 만족도를 높이고 ESG경영을 실천하는 데 앞장서겠다”고 전했다.

한편, 한국공항은 항공기 지상조업 서비스를 주력으로 하고 있는 국내 최대 지상조업 전문회사로 대한항공을 비롯한 50여개 항공사에 서비스를 제공하고 있으며, 한진제주퓨어워터, 제동한우, 물류장비 렌탈사업, 세탁사업 등 다양한 분야에서 사업을 펼치고 있다.