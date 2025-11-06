과거 보안사고 발생지점, 안전사고 취약구역 등 점검

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사는 지난 5일 항만국경 수호를 위해 보안관계 기관과 합동으로 감천항 해상 점검을 실시했다고 6일 밝혔다.

이번 점검은 항만 보안을 위협하는 밀수·밀입국 사건과 관련해 관계기관들의 신속한 대응을 위한 협력체계 구축을 목적으로 부산해양경찰서 경비정을 이용한 해상 점검이 진행됐다.

특히 이번 점검에는 부산경찰청, 부산해양경찰서, 부산항만공사, 부산항보안공사 4개 기관이 참여해 항만국경 질서 강화에 대한 강한 의지를 드러냈다.

참여 기관들은 해상에서 부두 안벽 등 감천항 전역을 샅샅이 살펴보며 ▷주요 보호시설 현황 ▷과거 보안사고 발생지점 ▷안전사고 취약구역 등을 집중적으로 점검했다.

부산항만공사 송상근 사장은 “그간 APEC 2025의 성공적인 개최 지원을 위해 주야간 불시 점검, 훈련, 순찰 등을 진행하며 부산항의 항만보안관리에 총력을 기울여왔다”며 “앞으로도 항만국경 수호를 위해 기존의 해상분야 유관기관뿐만 아니라 육상의 경찰, 군부대와도 긴밀한 협력체계를 구축할 계획이다”고 말했다.