숲관광·낙동강 생태복원·첨단 드론센터 등 3大 사업, 지역 미래 성장동력 확보 ‘사활’ 걸어

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 2026년도 국가 예산 확보와 지역 현안 사업의 조속한 추진을 위해 국회를 전격 방문하며 ‘예산 총력전’을 펼쳤다.

지역의 미래 성장동력을 확보할 핵심 사업들의 정부 예산안 반영을 요청하며 국회 차원의 적극적인 지원을 호소했다.

시는 지난 5일, 유정근 영주시장 권한대행을 비롯한 관계 공무원들이 직접 국회를 찾아 주요 상임위원회 의원실을 방문하고 지역 발전을 위한 핵심 사업들을 설명하며 내년도 정부 예산안 반영을 건의했다.

이번 방문에서 영주시는 특히 △숲관광단지(숲케어팜) 조성 사업 △낙동강 생태자원화지구 조성 사업 △영주시 비상활주로 활용 첨단드론 시험평가 지원센터 조성 등 지역 성장동력 확보와 미래 산업 기반 강화를 이끌 3대 핵심 사업을 중점적으로 설명하며 국비 반영의 절실함을 피력했다.

영주시가 봉현면 두산리 일원에 추진되는 ‘숲관광단지(숲케어팜) 조성사업’은 돌봄, 치유, 문화, 체험이 어우러진 산림복합단지를 목표로 하고 있다.

국립치유원과 연계해 산림치유 및 관광의 거점으로 조성될 이 사업에는 숲속학교, 케어팜빌리지, 헬스케어센터, 숲속뮤지엄, 스카이워크 등 다양한 산림복지·관광시설이 계획돼 있으며, 특히 사회적 약자를 위한 치유와 휴식 공간 마련에 방점을 찍고 있다는게 영주시의 설명이다.

이산면 일원에 생태습지, 탐방로, 생태정원 등을 조성하는 ‘낙동강 생태자원화지구 조성사업’은 낙동강 생태계 복원과 친환경 생태관광 기반 마련을 위한 사업이다. 한국수자원공사의 ‘내성천 하천형 오염저감사업’을 ‘정원형 수생태 자원화지구’로 전환·확장해 시민들이 휴식할 수 있는 친환경 생태공간으로 재창출하는 방향으로 건의돼 눈길을 끈다.

️ 안정면 내줄리 일원에 추진되는 ‘비상활주로 첨단드론 시험·평가 지원센터 조성사업’은 민·군 융합기술 실증을 위한 시험평가 시설(관제탑, 격납고 등)을 구축해 첨단 드론산업 테스트 및 연구개발을 지원하는 거점을 조성하는 계획이다.

국방부, 방위산업체, 연구기관 간 협력체계를 구축해 영주를 미래 드론산업의 중심지로 도약시키겠다는 비전이 담겨 있다.

유정근 영주시장 권한대행은 “내년도 정부 예산 심의 막바지 단계에서 지역 현안사업이 반영될 수 있도록 국회 차원의 관심과 지원이 절실하다”고 강조했다.

이어 “앞으로도 중앙부처 및 도와의 협조체계를 강화해 주요 사업이 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

영주시는 이번 국회 방문을 계기로 각 부처, 국회, 도와의 유기적인 공조체계를 더욱 강화하고, 지역 성장동력 확보를 위한 예산 확보 활동을 지속적으로 이어갈 계획이다.