정부의 10.15 부동산 대책으로 강력한 대출규제와 토지거래허가제가 적용되면서 서울 접근성이 높은 비규제지 양평이 재조명을 받고 있다.

16일 주택·분양업계에 따르면 정부는 지난 15일 ‘주택시장 안정화 대책’을 통해 서울 25개구와 과천·광명·분당 등 경기 주요지역 12곳을 규제지역으로 추가 지정했다.

규제지역 지정으로 무주택자와 1주택자의 주택담보대출비율(LTV)이 종전 70%에서 40%로 강화되고, 총부채상환비율(DTI)도 40%로 축소된다. 다주택자는 취득세와 양도세 중과, 분양권 전매제한, 청약 재당첨 제한 등으로 사실상 추가 신규 진입도 어렵게 됐다.

여기에 20일부터는 서울 25개구와 경기 주요지역 12개 지역에 토지거래허가구역도 지정됐다. 부동산 투기 억제와 실거래 중심의 거래를 유지하기 위해 토지 매매 시 관할 관청의 허가를 받도록 하는 제도이다. 2년 실거주 의무가 적용되며, 전세를 끼고 매입하는 ‘갭투자’도 불가능해지는 셈이다.

상황이 이렇다 보니, 이번 대출규제와 토지거래허가제 등 강력한 부동산 규제를 벗어난 수혜지 ‘양평’으로 관심이 쏠리고 있다. 경기권 비규제에서도 서울 접근성이 높아, 사실상 서울에서 밀려난 실수요자들의 ‘서울 생활권 대체지’로 급부상하고 있어서다.

실제로 경기도 양평은 KTX 양평역과 경의중앙선을 통해 서울 주요 도심까지 1시간 이내 접근이 가능하다. 중부내륙고속도로를 비롯해 서울양평고속도로(추진), 수도권 제2순환고속도로(예정) 등 광역 교통망 확충이 본격화되면서 서울 접근성도 대폭 향상될 예정이다.

이는 최근 양평군이 경기도 내에서도 손꼽히는 인구 증가세를 보이는 주요 이유이기도 하다. 실제로 양평군 인구는 지난 2022년 12만을 넘어서더니, 올해 5월 현재 약 12만 8,000명을 돌파하며 꾸준히 상승세다.

2025년 11월, 경기도 양평군의 오빈지구에서 분양을 앞둔 ‘효성해링턴 플레이스 양평’에 대한 실수요자들의 관심도 높은 상황이다.

이 단지는 지하 2층~지상 25층, 5개동, 총 455가구 규모로, 전용면적 72㎡, 74㎡, 84㎡(A, B, C타입), 117㎡(A, B, C타입) 등 다양한 면적을 선택할 수 있는 특화된 평면을 적용하고 있다.

효성해링턴 플레이스 양평은 편리한 교통과 남한강 조망 특화, 쾌적한 주거환경을 모두 누릴 수 있는 알짜 상품으로 평가된다.

우선, KTX 양평역과 경의중앙선 오빈역 등을 쉽게 이용할 수 있고, 중부내륙고속도로, 서울양평고속도로(추진), 수도권 제2순환고속도로(예정) 등 교통호재가 이어지고 있다.

또 덕평·빈양지구와 인접한 신주거타운의 핵심 생활권에 해당하며, 문화센터와 도서관, 체육관, 대형마트, 시장과 병원, 초·중·고 등 다양한 생활인프라를 가까이에서 누릴 수 있다.

입주민들은 남한강변 산책로와 양강섬, 들꽃수목원 등에서 휴일 및 여가시간에 여유로운 산책과 운동을 즐길 수 있고, 물안개공원 인공폭포와 남한강의 아름다운 절경을 조망(일부 세대 제외)할 수 있다.

‘효성해링턴 플레이스 양평’은 전 타입 4-BAYㆍ판상형 위주의 맞통풍 구조와 삼면 발코니 설계(일부 세대 제외)를 적용했고, 일부 세대에 한해 안방 창호 이면개방 및 조망 특화 설계를 적용했다.

분양 관계자는 “최근 대출규제와 토지거래 허가제 등 강력한 부동산 규제로 서울 내집마련 진입벽이 높아진 상황에서, 서울 접근성이 높은 경기도 양평이 서울 생활권 대체지로 부상하고 있다”면서 “양평의 덕평지구와 빈양지구에 인접해 신주거타운의 중심에서 분양 예정인 ‘효성해링턴 플레이스 양평’에 대한 실수요자들의 관심이 계속 높아지고 있다”고 말했다.