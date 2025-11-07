1:1 상담회 등 420건 규모 비즈니스 상담 예정...아세안 상품 특별 할인가 판매

한-아세안센터(사무총장 김재신)는 오는 11월 13일(목)부터 16일(일)까지 킨텍스 제2전시장 6홀에서 ‘2025 아세안 무역전시회(ASEAN Trade Fair 2025)’를 개최한다.

아세안 무역전시회는 2014년부터 매년 열리고 있으며, 이번 전시회는 아세안 10개국 82개 식음료 기업이 참가해, 한국 기업과의 비즈니스 상담 및 유통 네트워크 구축을 목표로 한다.

1:1 상담회 등 비즈니스 미팅의 장

올해 전시회에는 아세안 10개국(브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남)의 82개 식음료 기업이 참가한다.

국가별 홍보관과 기업 전시 부스에서는 각국의 대표 식음료 제품을 선보이며, 현장에서는 직접 구매할 수 있는 ‘아세안 마켓(ASEAN Market)’도 함께 운영된다. 올해 전시장은 △식음료 부스 전시존, △아세안 국가 홍보관, △B2B 비즈니스 미팅존, △아세안 마켓존 및 이벤트존 등으로 구성될 예정이다.

B2B 비즈니스 미팅존에서는 아세안 제품에 관심있는 한국 바이어들과 아세안 대표단 사이의 비즈니스 상담도 진행된다. 이를 통해 한-아세안센터는 국내 바이어·수입업체·유통사들을 대상으로 전시 기간 중 약 420건의 1:1 상담회를 운영할 계획이다.

아세안 상품 특별 할인가 판매 등 즐길거리 풍성

‘아세안 마켓존’에서는 국내에서 판매되고 있는 아세안 상품들을 특별 할인가로 판매하고 ‘쿠킹 토크쇼’에서는 아세안 국가의 전통 요리 시연과 함께 각국의 식문화를 소개한다.

또한, 현장 미션 이벤트, 구매 이벤트, 포토부스 운영, 사전등록 및 리그램 이벤트 등을 통해 방문객들이 즐겁게 참여할 수 있도록 구성됐다.

작년에 이어 올해에도 유미어스와 협업해 한-아세안센터 X ‘곰돌찡·토끼찡’ 캐릭터 콜라보 굿즈도 함께 선보인다. 이벤트 참가자에게는 버킷백, 인형 키링, 스티커 등 한정 기념품이 증정될 예정이다.

김재신 한-아세안센터 사무총장은 “한-아세안센터는 2014년부터 아세안 중소기업들의 한국 시장 진출을 지원하고 아세안과 한국 간의 활발한 무역 활동을 촉진하기 위해 아세안 무역전시회를 개최해왔다. 이번 무역전시를 통해 아세안 식음료 제품에 대한 일반 대중의 인지도를 높이고 민간 차원의 B2B 네트워크가 더욱 강화되길 기대한다”고 전했다.

아세안 무역전시회 참가기업 목록, 세부 일정 등 관련된 자세한 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.