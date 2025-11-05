14일부터 3일간... ‘전국 배추전 경연대회’ 등 다채로운 콘텐츠 마련…볼거리 먹을거리 풍성

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 선비의 도시 영주에서 가을의 미식과 문화가 어우러진 축제가 펼쳐진다.

(재) 영주문화관광재단은 오는 14일부터 16일까지 영주 선비 세상 잔디광장에서 ‘2025 주주주 페스티벌’을 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 영주시가 추진하는 계획공모형 지역관광 개발사업 ‘안빈낙도’의 일환으로, 지역 전통주와 특산물, 음식문화를 한자리에서 즐길 수 있는 영주의 대표 미식축제로 마련됐다.

‘주주주 페스티벌’은 이름 그대로 ‘술(酒)·주민(主)·주제(主)’가 함께하는 축제로, 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 준비됐다.

축제장에서는 △전국 배추전 경연대회 △선비의 저잣거리 △전통주 BAR △선비상회(플리마켓) 등 다채로운 즐길 거리가 시민과 관광객을 맞이한다.

특히 ‘전국 배추전 경연대회’는 영주의 대표 향토 음식인 배추전을 주제로 한 전국 규모 요리대회로, 본선 진출팀이 축제 현장에서 직접 요리 시연을 선보인다.

최우수작은 결선을 통해 선정되며, 참가 신청은 재단 홈페이지를 통해 가능하다.

‘선비의 저잣거리’에서는 영주 특산물을 활용한 창의적인 지역요리가 펼쳐지고, ‘전통주 BAR’에서는 지역 막걸리와 전통주, 무알코올 음료를 함께 맛볼 수 있다.

또한 ‘선비상회(플리마켓)’에서는 지역 상인과 공방 예술인들이 만든 수공예품, 농산물 가공품, 생활소품 등이 판매되며, 시민과 관광객이 함께 소통하는 따뜻한 공간으로 꾸며진다.

재단은 이번 축제를 통해 지역 농산물과 전통주를 결합한 ‘영주형 미식관광 모델’을 선보일 계획이다. 지역민이 직접 참여하고 주도하는 시민 참여형 축제로 발전시켜 나간다는 복안이다.

유정근 영주문화관광재단 이사장 권한대행은 “이번 주주주 페스티벌은 선비문화의 품격과 영주의 먹거리를 결합한 미식관광 축제”라며 “시민이 주체가 되어 함께 즐기는 새로운 지역축제 모델로 발전시켜, 영주만의 맛과 멋이 살아있는 축제로 만들어가겠다”고 말했다.