총사업비 64억 원 확보…안정적 생산 기반 구축 및 과수산업 경쟁력 강화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 농림축산식품부가 주관하는 ‘과실 전문 생산단지 기반 조성’ 공모사업에 선정돼 2026년부터 2027년까지 2년간 총사업비 64억 원(국비 52억 원, 지방비 12억 원)을 확보했다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 과수 주산지의 안정적인 생산 기반을 구축하고 재해 대응력을 강화하기 위한 사업으로, 옥산면 감계리, 실업1·2리, 신계리 등 3개소(총 138ha) 가 대상지로 선정됐다.

군은 2026년 기본조사 및 설계용역을 거쳐 2027년 본공사를 추진할 계획이다.

용수원 개발과 저수조·송급수관·경작로 등 용수 이용시설 확충을 통해 안정적인 수원 확보와 농업 생산성 향상을 도모할 예정이다.

김주수 의성군수는 “이번 공모사업 선정은 의성군 과수산업의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 발판이 될 것”이라며, “사업 추진 과정에서 지역 농업인의 의견을 충분히 반영하고, 체계적인 생산 기반 정비를 통해 농가 소득 향상과 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.