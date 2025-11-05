글로벌 부품사 순위 6위…4년째 톱10 안에 이규석 사장 “기술 경쟁력 높여 시장 주도” 조단위 R&D 투자 매년 증가, 올 사상최대 “기술에 답 있다” 연2000개 특허 신규출원 “5년내 핵심부품 비계열사 비중 40% 확대”

전 세계 글로벌 부품사 순위(미국 오토모티브 뉴스 기준 6위)에서 4년 연속 열 손가락 안에 이름을 올리고, 연구개발(R&D) 분야에서 연간 ‘조 단위’ 투자를 이어가며 국내외 자동차용 부품 생태계 조성을 주도하는 기업. 바로 현대자동차그룹의 핵심 계열사 중 하나인 현대모비스의 이야기다.

현대모비스의 시초는 정몽구 현대차그룹 명예회장이 1977년 설립한 ‘고려정공’이다. 이후 현대정공으로 사명을 바꾼 회사는 컨테이너 제조 분야에 진출, 4년 만인 1980년 세계 1위 컨테이너 제조 업체로 성장했다.

이후 2000년에 현대모비스로 사명을 변경하며 자동차 모듈과 서비스부품, 샤시안전, 전장, 전동화 등 자동차산업의 변화에 발맞춰 사업 확장과 체질 변화를 지속적으로 추진해왔다. 이제 단순히 자동차 부품을 생산하는 것을 넘어 전동화와 전장·반도체, 로보틱스 등 사업영역을 넓혀 미래 글로벌 모빌리티 기술 선도 기업으로 입지를 구축하겠다는 구상이다.

‘기술’이 핵심…변화 주도할 실행력이 미래성장 기회로

현대모비스는 올해 초 비전 선포식을 통해 ‘리드 더 시프트 인 모빌리티, 무브 더 월드 비욘드 파서빌리티(Lead the Shift in Mobility, Move the World beyond Possibilities)’라는 새 기업 비전을 제시했다.

새 비전의 핵심 키워드는 기술경쟁력 제고를 기반에 둔 ‘영역의 확장’이다. 이규석 현대모비스 사장은 8월 서울 여의도 페어몬트 호텔에서 개최한 ‘최고경영자(CEO) 인베스터 데이’에서 “우리가 먼저 변화를 이끌고 시장을 주도하겠다는 의지로 전 세계 모든 고객에게 새로운 가치와 경험을 제공하고자 한다”고 강조했다.

현대모비스는 지난해 행사에서는 “그간 확보한 기초체력을 바탕으로 본격적인 질적 성장을 모색하겠다”며 ▷선도기술 경쟁력 확보 ▷수익성 중심 사업체질 개선 ▷글로벌 고객 확대 본격화를 중장기 전략 방향으로 제시한 바 있다. 올해는 이를 한층 발전시켜 중장기 전략의 구체적 실행 계획을 공개한 것이다.

현대모비스는 ‘얼마나 빠르게, 그리고 적시에’ 시장에 내놓을 수 있느냐에 초점을 맞추고 독보적인 기술 경쟁력 확보를 위한 노력을 이어가고 있다. 이를 상징하는 대표적 선도 제품이 현대모비스가 세계 최초로 개발해 올해 초 미국 CES 2025에서 공개한 플래그십 기술인 ‘홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이(HWD)’다.

홀로그래픽 광학 필름을 적용한 HWD는 LED(발광다이오드)나 OLED(유기발광 다이오드) 등 별도의 디스플레이 없이 다양한 정보를 차 유리창(윈드쉴드)에 표시한다. 최근 많이 대중화된 헤드업 디스플레이(HUD)보다 한 단계 진화한 기술로 프레임 없이 넓은 시야각을 통해 차량 정보와 주변 정보는 물론 내비게이션, 엔터테인먼트 콘텐츠까지 새로운 차원의 사용자 경험을 제공할 게임체인저로 기대를 모으고 있다.

이 같은 선도 기술이 탄생한 배경으로 업계는 지속적이고 공격적인 투자가 결정적인 역할을 했다고 분석한다. 실제 현대모비스는 매년 R&D 투자를 확대해 왔다. 2020년 1조112억원을 투자하며 ‘조 단위’로 R&D 투자 규모를 늘린 현대모비스는 2021년 1조1674억원, 2022년 1조3709억원, 2023년 1조5925억원, 지난해 1조4786억원에 이어 올해는 사상 최대 규모인 2조243억원을 투자할 계획이다. R&D 인력도 꾸준히 늘어 1분기 기준 국내외 R&D 인력 규모만 7700명에 달한다.

이 같은 투자를 기반으로 현대모비스는 매년 2000개 이상의 특허를 신규 출원하며 기술 경쟁력을 높여가고 있다. 2022년 2941개(이하 자회사 출원 포함)의 특허를 신규 출원한 데 이어 2023년과 지난해에는 각각 2217개, 2378개의 특허를 출원하는 기염을 토했다.

설비투자(CAPEX)도 진행형이다. 현대모비스는 2022년 1조476억원, 2023년 1조8815억원, 2024년 2조1600억원을 투자했고, 올해는 그 규모를 2조4254억원까지 늘릴 계획이다.

車 반도체· 생태계 구축, 혁신 이끌 ‘게임 체인저’

현대모비스는 반도체와 로보틱스를 미래 신성장 동력으로 조기 육성한다는 방침 아래, 핵심 역량을 신속하게 확보해 나가고 있다.

이 가운데 소프트웨어 기반 자동차(SDV) 시대를 맞아 양산 차량에 많게는 3000개 이상이 활용, 모빌리티의 성능과 효율을 좌우하는 차량용 반도체는 현대모비스가 기술 경쟁력 확보를 위해 가장 공을 들이는 분야다.

현대모비스는 반도체사업담당 별도 조직을 운영해 핵심 반도체 설계 내재화를 가속화하고 있으며, 현재 총 16종의 반도체를 자체 개발해 국내 주요 파운드리를 통해 올해만 2000만개가 넘는 반도체를 양산 중이다.

나아가 현대모비스는 국내 차량용 반도체 생태계를 구축하고, 혁신을 주도하기 위해 9월 ‘오토 세미콘 코리아(ASK) 포럼’을 출범시켰다. 이 포럼은 민간형 ‘K-자동차 반도체’ 협력의 첫 사례로 현대차 설계·구매 부문을 포함해 팹리스 10개사, 파운드리 3개사, 디자인하우스·패키징 등 총 23개 국내 반도체 주요 전문사들이 한자리에 모여 현대모비스 주도 아래 국내 차량용 반도체 산업 발전과 생태계 강화 방안에 관해 머리를 맞댔다.

현대모비스는 포럼에 참여한 주요 기업과 함께 국내 차량용 반도체산업 육성을 위해 주도적인 역할을 수행할 방침이다.

이규석 사장은 “독자적인 반도체 설계 역량 확보와 함께 팹리스 및 디자인 하우스와 공동개발을 추진하고, 주요 파운드리와도 협력을 확대하고 있다”며 “IT나 모바일에 특화한 기업들의 신규 진출을 적극 장려하고, 이를 통해 국내 차량용 반도체 생태계 조성에 앞장서겠다”고 강조했다.

로보틱스·전동화…新 성장 동력 가동 드라이브

대표 미래 먹거리인 로봇사업 분야에서도 잰걸음을 이어가고 있다. 현대모비스는 7월 ‘로봇 부품사업 전담 조직’을 신설해 액추에이터·센서·제어기·배터리 등 로봇의 핵심 부품 설계와 사업 계발에 착수했다.

특히 로봇의 액추에이터는 전체 재료비의 약 60%를 차지하며, 휴머노이드 로봇 한 대에 약 30개의 액추에이터가 적용되는 고부가가치 핵심 부품이다. 현대모비스는 모터·감속기·제어부 등 차량용 액추에이터 기술을 기반으로 액추에이터 사업에 우선 진출한다. 동시에 센서·제어기·배터리·핸드그리퍼 등 사업 영역 확장도 검토할 계획이다.

아울러 전동화 부문에서도 현대모비스는 배터리 안전과 긴 충전시간, 높은 가격 등 소비자가 전기차에 대해 가지고 있는 진입장벽을 현대모비스의 기술을 통해 전기차에 대한 우려를 해소하고 대중화를 앞당기겠다는 복안이다.

현대모비스는 4월 전기차 배터리셀 발화시 열폭주 차단 및 자동진화 시스템을 개발했고, 관련 차세대 기술의 내년 양산을 목표로 하고 있다. 인공지능(AI) 기술 활용으로 셀 상태를 실시간 분석해 화재 발생 이전에 조기 감지하는 시스템, 발화 지점 감지와 소화 약제 자동 분사로 초기 단계에서 화재를 진화하는 시스템 등도 선행 연구 중이다.

또 긴 충전시간과 짧은 주행거리를 개선하기 위해 800V 고전압 시스템, 고출력 22㎾ 통합충전제어장치(ICCU), 셀투팩(Cell to Pack) 배터리 기술, 원가개선 배터리 시스템, 보급형 전기구동시스템(EDU) 등을 차례로 시장에 선보이고 있다.

이 같은 연구개발 노력은 글로벌 완성차를 대상으로 한 전동화 관련 수주 성과로 이어지고 있다. 지난해 4월 현대모비스는 폭스바겐 전기차 배터리시스템(BSA) 공급을 위한 스페인 나바라 공장 착공식을 가졌다. 체코, 슬로바키아 등 동유럽에 이어 서유럽에도 전동화 핵심부품 생산거점을 지어 유럽시장 내 글로벌 고객사들과 장기적인 파트너십을 구축했다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.

앞서 2023년에는 전동화 종합 연구센터 ‘의왕 전동화 연구동’ 신규 개설과 함께 충주와 울산 등에 배터리와 전기차 모듈 등을 생산하는 생산거점 추가 구축에 나섰고, 벤츠의 차세대 전기차용 섀시 모듈을 수주한 바 있다.

현대차그룹의 든든한 조력자, 글로벌 고객사로 영역 확대

현대모비스는 2030년까지 핵심부품 비계열사 비중을 40%까지 확대한다는 목표 아래 현재 그룹사 외에 여러 글로벌 고객사에도 납품을 늘리고 있다.

특히 전동화부품 매출이 급격히 증가하는 추세다. 최근 수년간 전기차 시장의 파이를 늘리기 위해 대규모 투자에 집중해 왔고, 북미와 유럽 등 총 5개 추가 전동화 거점이 본격 가동을 앞두고 있어 전동화 시장에서 글로벌 선도기업 부상을 겨냥하고 있다

이를 위해 지난해 처음으로 CEO 인베스터 데이를 열고, ‘수익성 기반 질적 성장’이라는 방향성을 제시한 것 역시 글로벌 네트워크 확장 전략의 일환이다.

전기차에는 내연기관과 동일한 모듈부품(특정기능을 담당하는 대형부품 단위)이 탑재되지만, 이에 더해 배터리시스템(BSA)이나 구동장치인 파워 일렉트릭(PE) 시스템 같은 모듈보다 더 큰 ‘시스템’ 단위로 공급이 이뤄진다. 각 완성차의 전기차 생산 과정에서 공통적으로 필요한 것이 바로 BSA와 PE시스템이다.

코로나 팬데믹 시점과 현대차그룹 주력 전기차들의 출시가 맞물리면서, 현대모비스는 최근 몇 년간 BSA와 PE시스템 생산 역량을 내재화해 탄탄한 기본기를 다졌다는 평가다. 2009년부터 배터리시스템 사업을 시작해 현존하는 모든 친환경 차량의 BSA 포트폴리오를 보유 중인 것이 대표적 사례로 꼽힌다.

이규석 사장은 “계열사 고객을 넘어 글로벌 무대에서 새로운 고객과 새로운 가능성을 확장하겠다는 도전정신을 이어갈 것”이라고 강조했다. 서재근 기자