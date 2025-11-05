‘2025 가상융합산업대전’ 참가 산업형 메타버스 기술력 선봬

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산의 산업 특성을 살린 ‘산업형 메타버스’가 국내 최대 규모의 메타버스 전시회를 통해 기술력을 선보인다.

울산정보산업진흥원 산하 울산메타버스지원센터는 과학기술정보통신부 주최로 오는 12일부터 14일까지 일산 킨텍스 제1전시장 5홀에서 열리는 ‘2025 대한민국 가상융합산업대전’(Korea Metaverse Festival 2025)에 참가해 울산 메타버스 공동관을 운영한다고 5일 밝혔다.

이 전시회는 인공지능(AI), 홀로그램, 초실감(immersive) 기술 등을 한자리에 모아 가상융합 산업의 미래를 탐색하는 국내 최대 규모의 메타버스 전시회이다.

울산메타버스지원센터는 이번 전시회에서 울산 지역의 유망 메타버스 및 XR(eXtended Reality: 확장현실) 기업과 함께 제조·산업 분야와 실감콘텐츠 기술을 결합한 ‘산업형 메타버스’의 비전을 선보인다.

참여 기업은 ㈜심지, ㈜레디메이드, ㈜고담, ㈜유니티컬 등 4개사로, 메타버스 기반의 산업혁신 기술과 솔루션을 관람객이 직접 체험하고 확인할 수 있는 부스를 운영한다.

울산메타버스지원센터는 이번 전시회에서 국내외 바이어 및 투자자와의 네트워킹을 통해 울산형 메타버스 산업 생태계 조성을 가속화하고 새로운 사업 기회를 창출하는 기회로 활용할 계획이다.

센터 관계자는 “제조 기반의 산업 메타버스 분야에서 경쟁력 있는 울산 지역 기업들이 이번 전시회를 통해 국내외 시장에서 사업 기회를 넓힐 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.