[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 5일 시청 4층 옥상정원에서 ‘시청사 하늘정원 시민 개방’ 행사를 열고, ‘시청사 하늘정원’(이하 하늘정원)을 시민에게 본격적으로 개방한다고 밝혔다. ‘하늘정원’은 2014년 시청사 4층 옥상에 ‘하늘마당’이라는 이름으로 조성된 옥상정원이다.

그동안 청사 보안 등의 이유로 청사에 근무하는 직원이 이용해 왔으나, 시설 재정비를 거쳐 시민이 누리는 휴식 공간으로 탈바꿈해 이날 개방됐다. 이날 개방 행사에는 박형준 시장과 참여를 신청한 어린이 등 120여 명이 참석해 개방을 축하했다.

‘하늘정원’은 계절감을 느낄 수 있는 정원, 휴식 공간과 함께 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 공간으로 재탄생했다. 계절 변화를 몸으로 느낄 수 있는 다양한 초화를 식재하고, 이용자의 편의를 고려해 곳곳에 휴식 공간을 확충하였다. 또한, 골목놀이마당, 온실교실 등의 콘텐츠 공간을 마련했다.

‘하늘정원’은 단순한 정원 공간의 개방에 그치지 않고 어린이들을 위한 다양한 프로그램도 추진할 예정이다. 시청 어린이복합문화공간 들락날락과 연계하여 어린이 골목놀이 프로그램(와글와글 골목놀이터, 매주 토요일 오전 10시, 11시 2회) 등을 운영한다.

또 15분 생활권 내 소공원과 유치원을 결합하는 ‘꿈을 그린(GREEN)원정대’ 계획의 시범사업을 이곳에서 시행해 시청어린이집 어린이들이 직접 정원을 가꾸는 체험학습을 진행할 예정이다.

이날 개방을 시작으로 시민 누구나 하늘정원을 매일 자유롭게 이용할 수 있다. 다만, 이용객 안전을 위해 개방 시간은 오전 9시에서 오후 6시로 제한된다.

한편 시는 옛 시장관사를 2024년 ‘도모헌’으로 시민에게 돌려준 데 이어 이번 하늘정원을 개방하며, 생활 속에서 체감하는 시민행복도시를 만드는데 더욱 노력할 계획이다.