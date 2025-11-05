[헤럴드경제=민성기 기자] 인도네시아 자카르타에서 한 한국인으로 추정되는 남성이 연이어 난동을 부리는 영상이 현지 누리꾼들 사이에서 확산되면서 논란이 커지고 있다.

5일 연합뉴스TV에 따르면 사건은 지난달 30일(현지시간) 자카르타 남부 ‘안타사리 고가도로’ 인근에서 발생했다.

폭우로 인한 극심한 차량정체 속에서 이 남성은 호출 택시 안에서 분노를 폭발시키며 소리를 지르고, 휴대전화를 던지는 등 난동을 부렸다.

뒷좌석에서 몸을 한바퀴 뒤집더니 택시 기사에게 한국어로 욕설을 퍼붓는 장면도 담겼다.

이 남성은 소변이 급하다며 “돈을 줄 테니 내려달라”고 요구하고, 생수병에 소변을 보는 등의 기행도 벌인 것으로 전해졌다.

이 택시 내부를 촬영한 블랙박스 영상이 다양한 SNS를 통해 급속히 확산하며 비판 여론이 커졌다.

하지만 해당 남성의 기행은 여기서 그치지 않았다.

이틀 뒤인 지난 1일 낮, 자카르타의 한 한식당에서 그가 같은 옷차림으로 또다시 폭력을 행사한 장면이 촬영된 것이다.

SNS에 따르면 그는 음식을 주문하자마자 그릇과 접시를 깨뜨리며 난동을 부렸다.

직원들이 제지하자 그는 팬트리와 밥솥을 부수고, 밥을 먹은 뒤 토해내는 등 폭력적인 행동을 이어갔다.

참다 못한 식당 보안요원과 한국인 업주가 나서 그를 제압했다.

사건이 SNS에 공개된 뒤 해당 직원에게는 “나도 같은 남성에게 피해를 입었다”는 메시지가 여러 건 도착한 것으로 전해졌다.

현지 매체들은 이 사건과 관련해 아직 인도네시아 경찰과 주인도네시아 한국대사관이 공식 입장을 내지 않았다고 전했다.