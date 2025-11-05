[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 5일 오후 5시 30분 롯데호텔 부산 블루헤이븐에서 ‘부산음식(B-FOOD) 레시피’ 시즌3 공개 시식회를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 부산우수식품과 지역 식재료를 활용해 지난 8월 완성된 조리법(레시피) 24종을 처음 공식적으로 선보이는 자리다.

이날 행사에는 시를 비롯해 시의회, 부산관광공사, 부산관광협회, 언론, 기업, 음식 전문가 등 관계자 50여명이 참석한다. 특히 이번 시즌3 조리법 개발에 참여한 부산우수식품제조사협회를 비롯한 9개 부산우수식품 제조사 관계자들도 함께 자리할 예정이다

이번 시즌에는 맛 칼럼니스트 박상현 씨 등 9명이 개발팀으로 참여해 한입 거리 음식·디저트 조리법 24종을 개발했으며, 시는 그 중 15종의 요리를 선보인다.

조리법은 ▷어묵, 국수, 명란, 들기름, 고등어 등과 같은 부산우수식품과 ▷기장미역·다시마, 대변항 멸치 등의 부산 향토 식재료를 바탕으로 개발됐다. 개발팀은 개발 착수보고회, 사례연구 등을 통해 개발 방향을 설정하고 팀원별 조리법 개발, 합동 테스트, 이야기(스토리) 발굴 단계를 거쳐 지난 8월 말 조리법을 완성했다.

셰프 등 미식 전문가를 포함한 각계각층의 참석자들은 개별 조리법에 대한 상세한 설명을 들으며, 한 입 거리 음식과 디저트를 시식한다. 이번 시즌3 조리법은 정찬과 도시락, 시식 행사 등에 다양하게 활용될 수 있는 실용형 조리법으로, 지역 식품산업과의 동반 상승효과가 기대된다.

시는 이번에 개발한 24종의 조리법을 다양한 경로를 통해 홍보하고 보급해 나갈 계획이다. 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인 매체를 중심으로 홍보를 강화하고, 행사장과 호텔, 외식업소 등에서도 해당 조리법으로 만든 요리를 맛볼 수 있도록 활용 범위를 확대할 예정이다.