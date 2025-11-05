치매 진단부터 치료·돌봄까지 표적치매 약물치료비 특약 신설 간병인 일당 갱신주기 20년까지

[헤럴드경제=박성준 기자] KB손해보험은 고령화 사회에서 증가하는 치매·간병 위험에 대비하기 위해 치매 진단부터 치료·돌봄 영역까지 보장을 강화한 신상품 ‘KB 골든라이프케어 간병보험’을 출시했다고 5일 밝혔다.

이번에 새롭게 선보인 ‘KB 골든라이프케어 간병보험’은 장기요양·간병 상태에서 발생할 수 있는 실질적인 비용 부담을 덜기 위해 보장 범위를 확대한 것이 특징이다. 특히 최근 국내 도입된 알츠하이머 표적치료제 ‘레켐비(Leqembi)’ 치료비를 보장하는 ‘표적치매 약물치료비’ 특약과 간병인 지원일당 보장을 확대했다. 이를 통해 치료 단계부터 장기 돌봄 위험까지 폭넓게 대비할 수 있다.

레켐비는 아밀로이드 베타 단백질을 제거해 질병의 진행을 늦추는 항체 치료제로, 인지 기능 저하를 지연시키는 효과가 입증된 약물이다. 그러나 월 200만~300만원에 달하는 비싼 치료 비용으로 인해 환자와 가족의 부담이 크다. KB손보는 이를 고려해 표적치매 치료제 투약 시 치료비를 보장하는 특약을 신설해 고객의 경제적 부담을 완화할 수 있도록 했다.

또한, 간병인 지원일당의 보험료 갱신 주기를 기존 3년에서 최대 20년까지 확대하고, 간병비 상승 추세를 고려해 체증형 보장 구조를 새롭게 도입했다. 아울러 기존 치매 간병보험에 탑재된 ▷치매 진단비 ▷치매 CDR 검사 지원비 ▷치매 MRI·CT·PET 검사 지원비 ▷치매 통원일당 ▷치매 재활 치료 ▷치매 정신요법 치료 ▷치매 특정 약물치료비(급여) 등의 특약도 탑재하는 등 모든 치료 단계를 아우르는 종합 보장 체계를 구축했다.

KB손보는 이번 간병보험 출시에 맞춰 기존 치료력으로 인해 보험 가입이 어려웠던 고객을 위한 간편고지형 상품 ‘KB 골든라이프케어 간편건강보험’도 함께 선보였다. 두 상품은 모두 30세부터 70세까지 가입할 수 있고, 보장 기간은 90세 또는 100세로 선택할 수 있다. 또한 만기연장형 또는 해지환급금 미지급 상품으로 가입해 보험료 부담을 덜 수도 있다.

윤희승 KB손보 장기보험상품본부장은 “의료 환경의 변화와 고객의 실질적인 돌봄 수요를 반영해 치매·간병 등 치료 여정 전반을 돌보는 상품”이라며 “KB금융그룹의 시니어 브랜드 ‘KB골든라이프’와 연계해 노후 리스크 전반을 아우르는 종합 라이프케어 서비스를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.