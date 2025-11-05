[헤럴드경제=나은정 기자] 영국 출신 배우 조너선 베일리(37)가 미국 연예잡지 피플지가 선정하는 ‘2025년 현존하는 가장 섹시한 남자’에 이름을 올다.

피플지는 지난 3일(현지시간) 밤 온라인판으로 베일리를 찍은 화보와 인터뷰를 공개했고, AP통신 등 외신이 4일 이 소식을 일제히 보도했다.

베일리는 넷플릭스 드라마 ‘브리저튼’ 시리즈로 세계적인 인기를 끌었고, 지난해 뮤지컬 영화 ‘위키드’에서 비중 있는 역할을 맡아 흥행을 견인했다. 또 2023년 출연작인 미국 드라마 ‘펠로 트래블러스’로 방송계 최고 권위의 에미상 남우조연상 후보에 오르며 연기력을 인정받았다.

지난 7월 초에는 영화 ‘쥬라기 월드: 새로운 시작’ 개봉을 맞아 함께 출연한 스칼릿 조핸슨과 함께 방한해 국내 팬들의 관심을 받았다.

베일리는 4일 밤 토크쇼 ‘지미 팰런의 투나잇 쇼’에 출연해 올해 가장 섹시한 남자라는 타이틀을 얻은 데 대해 “일생일대의 영광”이라고 소감을 밝혔다.

5살 때 할머니와 함께 뮤지컬 ‘올리버!’ 공연을 본 이후 배우의 꿈을 꿨다는 그는 불과 2년 만에 영국의 명문 극단 ‘로열 셰익스피어 컴퍼니’와 공연하며 꿈을 이뤘다. 이후 착실히 무대 경력을 쌓았으며, 올해 초에는 런던에서 ‘리처드 2세’의 주연을 맡았다.

베일리는 자신이 동성애자임을 공개적으로 밝혔으며, 성소수자(LGBTQ+) 단체를 지원하는 펀드를 설립해 사회적 활동에도 적극 나서고 있다.

한편 피플지가 매년 선정하는 ‘세계에서 가장 섹시한 남자’는 1985년 배우 멜 깁슨을 시작으로, 브래드 피트, 조지 클루니, 드웨인 존슨, 피어스 브로스넌, 데이비드 베컴 등 세계적인 스타들이 이름을 올려왔다.