옮겨 다니며 최대 120인치 대화면 감상 9가지 색 무드등·블루트스 스피커 장착 출하가 99만원…6일부터 온라인 판매

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 빔프로젝터·인테리어 조명·블루투스 스피커 기능을 하나로 합친 신개념 프로젝터 ‘LG 무드메이트’를 출시한다. 출하가는 99만원이다.

앞서 선보인 이동형 스크린 ‘스탠바이미’와 시니어 특화 TV ‘이지 TV’에 이어 고객의 생활 패턴을 반영한 라이프스타일 스크린을 추가하며 라인업을 확대했다.

5일 LG전자에 따르면 LG 무드메이트는 ‘플로어 스탠드 무드등’ 디자인에 영감을 받아 만들어져 어느 공간에서든 잘 어울린다. 긴 스탠드에 원형의 프로젝터 헤드를 결합한 형태로, 자유롭게 옮겨 다니며 최대 120인치 대화면으로 콘텐츠를 감상할 수 있다. 프로젝터 헤드는 105도까지 젖혀져 화면 위치를 원하는 대로 조절할 수도 있다.

콘텐츠를 감상하지 않을 때 따로 치우지 않고 집안 어느 곳에 놓아도 포인트를 주는 인테리어 오브제 역할을 한다. 5단계로 밝기 조절이 가능한 9가지 색상의 무드등으로 취향과 기분에 따라 다양한 연출도 가능하다.

LG 무드메이트에 내장된 스피커는 공기 진동으로 저음을 증폭하는 패시브 라디에이터를 적용해 풍부한 저음역을 표현한다. 고객은 무드메이트와 휴대폰을 연결해 블루투스 스피커처럼 활용할 수 있다. 무드등 기능과 함께 사용하면 ‘나만의 감성 스피커’로 색다른 분위기를 연출할 수 있다.

LG전자의 독자 스마트 TV 플랫폼 웹OS(webOS)가 탑재돼 프로젝터에 노트북과 휴대폰 등을 연결하지 않아도 인터넷으로 LG전자의 FAST(광고 기반 무료 스트리밍) 서비스 LG채널과 OTT, 게임 등 다양한 콘텐츠를 편리하게 즐길 수 있다.

LG전자는 6일부터 무드메이트를 한국 온라인브랜드샵에서 단독으로 판매한다. 서울 영등포구 양평동에 위치한 고객경험 공간 ‘그라운드 220’에서 무드메이트를 체험해볼 수 있다.

이윤석 LG전자 IT사업부장은 “LG 무드메이트는 세련된 디자인, 풍성한 사운드, 다채로운 조명 등을 통해 단순한 프로젝터를 넘어 공간의 분위기를 새롭게 바꾸는 인테리어 오브제로서 고객에게 새로운 가치를 선사할 것”이라고 말했다.