[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군이 농림축산식품부 주관 ‘2026년 농산물 산지유통센터(APC) 지원 공모사업’에 최종 선정됐다.

5일 군위군에 따르면 이번 공모 선정으로 군은 2013년 건립된 군위군 농산물 산지유통센터의 시설 개보수와 신규 장비 설치를 위한 예산 30억 6000만원을 확보하게 됐다.

농림축산식품부가 주관하는 이 사업은 농산물 규격화와 상품화에 필요한 복합유통시설을 개선하는 사업이다. 2026년도 사업에는 군위군을 포함해 총 24개 지자체 및 사업기관이 선정됐다.

군위군은 이번 사업을 통해 농산물 유통 혁신과 품질 개선을 실현하고 지역 농업 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

오이와 토마토에 적용할 스마트 기계선별 시스템을 도입하고, GAP(우수 농산물 관리 인증) 인증을 위한 시설 개선 작업도 진행한다.

스마트 기계선별 시스템은 자동화된 선별과 데이터 기반 품질 관리로 농산물 품질을 높이고 유통 효율성을 극대화할 수 있다. GAP 인증을 위한 리모델링은 농산물 품질 관리와 안전성을 강화해 소비자 신뢰도를 높이는 중요한 기회가 될 것으로 예상된다.

김진열 군위군수는 “이번 사업 선정은 지역 농산물 유통 구조 개선을 위한 중요한 기회”라며 “스마트 기계선별 시스템과 GAP 인증 시설 개선을 통해 농업인들에게 실질적인 혜택을 제공하고 군위 농산물의 경쟁력을 더욱 강화하겠다”고 말했다.