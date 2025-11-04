[헤럴드경제=장연주 기자] 하루에 불과 3000보만 걸어도 알츠하이머병 진행을 3년 늦출 수 있다는 연구결과가 나와 눈길을 끈다. 더욱이 하루에 5000~7500보씩 걸을 경우, 알츠하이머 진행을 무려 7년까지 늦출 수도 있는 것으로 나타났다. 결국 ‘하루 1만보’를 고집하지 않아도 알츠하이머 진행을 더디게 하는데 도움이 된다는 분석이다.

3일(현지시간) 국제학술지 ‘네이처 메디신’에는 300명에 가까운 중년·노년을 14년에 걸쳐 추적·관찰해 분석, 이 같은 결론을 도출한 논문이 실렸다.

미국 하버드 의대, 매스 제너럴 브리검(MGB) 등 공동 연구팀은 ‘하버드 노화 뇌 연구’란 이름으로 진행한 연구에서 인지 기능이 정상인 50~90세 296명을 14년에 걸쳐 관찰, 분석했다.

연구에 참가한 이들은 모두 연구 시작 당시엔 인지 기능에 문제가 없었지만, 이 중 30%는 이미 알츠하이머병의 원인으로 꼽히는 ‘아밀로이드 베타(amyloid-beta)’ 단백질이 뇌에 상당히 쌓여 있었다.

아밀로이드 베타는 본래 신경세포를 보호하는 단백질이지만, 세포에서 떨어져 나와 덩어리를 이루면 뇌 기능을 악화시킨다.

기존 연구에 따르면 50세의 약 10%, 90세의 약 44%가 인지 기능 저하가 없더라도 아밀로이드 베타 덩어리를 지니고 있다.

연구팀은 참가자들이 정기적으로 인지력 검사와 뇌 스캔을 받도록 했고, 만보기를 차고 하루 얼마씩 걷는지 기록하게 했다.

그 결과, 이미 아밀로이드 베타 단백질이 쌓인 참가자들도 하루 3000~5000보씩만 걸으면 인지 능력 저하 시점을 평균 3년 늦출 수 있다는 사실을 확인했다. 5000~7500보씩 걸을 경우엔 7년까지 늦출 수도 있었다.

연구팀은 이런 식으로 매일 걷기 운동을 하면 알츠하이머병의 또 다른 원인으로 꼽히는 ‘타우 단백질’이 더 천천히 쌓인다는 것을 발견했다. 뇌에 아밀로이드 베타 단백질이 많아지면 타우 단백질도 늘어나면서 인지 기능에 문제를 일으키게 되는데, 활발히 걸을수록 타우 단백질이 천천히 쌓여 알츠하이머병 발병을 지연시켰다는 것이다.

연구팀은 “이번 연구를 통해 꾸준히 몸을 움직이는 습관이 질병의 초기 단계에 크게 영향을 미친다는 사실을 확인할 수 있었다”며 “하루 3000~5000보, 5000~7500보씩 걸을수록 운동 효과가 두드러졌지만, 7500보 넘게 걸었을 땐 추가적인 운동 효과가 거의 나타나지 않았다”고 말했다.

결국 하루에 1만보를 고집하지 않더라도 뇌에는 효과를 볼 수 있다는 분석이다.