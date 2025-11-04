한국 프리미엄 소비재 종합판촉전 참가해 조기 ‘완판’

김·유자차·샤인머스캣 등 지역 농식품도 현지서 호평

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전라남도 동남아사무소는 지난달 베트남 호치민에서 열린 2025 한국 프리미엄 소비재 종합판촉전에서 전남 농식품을 수입해 베트남에 유통하는 동양농수산과 함께 전남쌀 판촉 활동을 펼쳐 완판했다고 밝혔다.

이번 행사는 코트라 호치민무역관과 호치민의 시도대표사무소가 협업해 우수한 한국 소비재의 베트남 진출 지원을 위해 이뤄졌다. 2019년부터 호치민의 대형 쇼핑몰 에스텔라 플레이스에서 6년째 이어지고 있다.

전남도 동남아사무소(소장 박경애)에 따르면 전남쌀은 행사 전부터 교민단체 커뮤니티 등을 통해 많은 문의가 이어졌으며, 행사 첫날부터 입고한 물량이 조기에 판매 종료될 정도로 현지에서 뜨거운 반응을 얻었다.

이 외에도 마른김, 조미김, 홍어, 유자차, 함평 샤인머스캣 등 신선하고 맛있는 전남산 농식품은 현지 소비자의 발길을 사로잡으며 베트남 시장 내 케이-푸드 경쟁력을 입증했다.

전남도 동남아사무소는 앞으로도 지역 중소기업 수출 확대를 위해 올해 남은 기간 다각적인 전남 농수산식품 등 판촉 활동을 이어갈 예정이다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “이번 판촉 행사를 통해 전남 농수산식품의 우수성을 현지에 알리고, 실질적 수출 성과로 연결시켰다”며 “앞으로도 동남아 시장 공략을 위한 다양한 판로 개척에 힘쓰겠다”고 강조했다.