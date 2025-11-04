[헤럴드경제=민성기 기자] 열대지방에 주로 살면서 전염병을 옮기는 ‘열대집모기’가 국내에서 처음으로 발견됐다.

3일 질병관리청에 따르면 지난 8월 제주 지역에서 감염병 매개체 감시를 위해 채집한 모기 중 국내 미기록종이던 열대집모기(Culex quinquefasciatus)가 발견됐다고 밝혔다.

질병청 연구진은 유전자 분석을 통해 종을 확인했으며, 관련 결과를 곧 학술지 ‘건강과 질병’을 통해 공개할 예정이다.

열대집모기는 우리나라에 흔한 빨간집모기(Culex pipiens)와 매우 비슷한 형태를 가졌지만, 열대·아열대 지역에서 주로 서식하는 종이다.

보건학자 주인호 박사의 1956년 논문 ‘한국산 모기의 분류’엔 이 모기가 한국 모기 중 하나로 기록돼 있으나, 표본이 남아있지 않고 이후 70년 가까이 한 차례도 발견된 바 없었다.

이 때문에 일부 학자들은 동정(생물 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일) 오류일 가능성도 제기한다. 이한일 연세대 명예교수는 2003년 논문에서 “(1956년 논문 이후) 40년 넘게 많은 연구자가 (열대집모기) 성충이나 유충 표본을 단 하나도 채집하지 못했다”며 한국 모기 목록에서 제외해야 한다고 주장하기도 했다.

유전자 분석 등을 통해 국내에서 열대집모기의 존재가 명확히 확인된 것은 이번이 처음으로, 제주 내 여러 지점에서 발견된 것으로 미뤄 이미 제주에 서식하고 있는 것으로 추정된다고 질병청은 설명했다.

이희일 질병청 매개체분석과장은 “유입 경로는 정확히 알 수 없지만, 우리나라가 열대집모기가 살 수 있는 조건이 된 것”이라며 제주도 외에 다른 육지 지역으로도 진출했는지는 내년 감시 시즌에 확인할 것이라고 설명했다.

열대집모기는 웨스트나일열의 주요 매개 모기이기도 하다.

웨스트나일열은 드물게 뇌염이나 수막염으로 발전할 수 있는 바이러스 감염병으로, 지난해 유럽 19개국에서 1436명 감염, 125명 사망 사례가 보고됐다.

우리나라에서는 3급 법정감염병으로 지정돼 있으며, 2012년 아프리카 기니에서 감염돼 입국한 사례 1건만 확인된 바 있다.

다만, 열대집모기가 국내에서 발견됐다고 웨스트나일 발생 위험이 증가했다고 볼 수는 없다. 이미 국내에 서식하는 빨간집모기와 지하집모기도 웨스트나일 바이러스 매개 모기로 알려져 있는데, 이들 모기에서 웨스트나일 바이러스 감염이 확인된 적은 없다.

이 과장은 “열대집모기가 기존 모기보다 웨스트나일 매개 위험이 높다는 근거는 없다”며 “다만 감염병 예방을 위해 감시해야 할 병원체 매개 모기가 하나 더 늘었다는 의미가 있다”고 말했다.

모기 분류 전문가인 김흥철 박사(주식회사 유 기술연구소장)는 “50년대 주인호 박사의 연구도 유충을 우화시킨 깨끗한 표본을 바탕으로 한 것이어서 상당히 정확성이 높았을 것”이라고 전제하면서도 “우리나라 기온이 높아지고 여행객도 늘어나면서 열대집모기가 새로 유입됐을 가능성도 있다”고 말했다.

김 박사는 “새로운 종이 늘어나는 건 기후변화의 분명한 영향”이라며 특히 기온이 높고 해외 여행객 유입이 많은 제주도가 새로운 종 유입의 통로가 되고 있다고 설명했다.

앞서 2023년엔 동남아에 주로 서식하는 숲모기의 일종(Aedes Laniger)이 서울대 연구진에 의해 국내에선 처음으로 제주도에서 발견된 바 있다.

한반도 기온은 1912년부터 2020년까지 100여년간 1.6도 상승했다.