[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천환경공단 가좌사업소는 통합 바이오가스화시설 설치 사업 사전 준비를 위한 소화조 준설공사를 추진한다고 4일 밝혔다.

준설공사는 총사업비 4억8150여만원이 소요되며 가좌사업소 내 위치한 소화조 4개 지(3계열, 4계열)로 약 3939㎥의 준설 물량과 531t의 준설토 처리가 예상된다.

이번 사업은 인천시에서 가좌하수처리장 내 소화조 부지를 활용해 환경부가 주관한 ‘유기성폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업’ 공모(2024년 3월)에 선정돼 시설 설치전 사전 준비를 위해 추진하고 있다.

해당 소화조는 1992년 2월 준공 이후 법적 내구연한(20년)을 초과해 현재 운영이 중지된 상태다.

2017년 기술진단 결과 주요설비의 심각한 노후화로 인한 안전사고 우려와 2018년 타당성 조사에서도 구조물 안정성에 심각한 문제가 제기됐다.

따라서 단순 설비 교체만으로는 정상 운영이 불가능하다는 결론이 도출돼 운영이 중지됐다.

이에 공단은 이번 준설공사로 유해가스(황화수소, 이산화탄소, 메탄 등) 및 악취 발산을 원천 차단하고 구조물 안전성을 확보해 작업자의 안전을 보호할 계획이다.

김성훈 인천환경공단 이사장은 “노후시설 작업의 안전사고 예방은 무엇보다 중요하다”면서 “통합 바이오가스화시설 설치를 위한 부지 정비를 차질 없이 추진해 시민 안전과 환경개선을 위해 노력하겠다”고 말했다.