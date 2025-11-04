[헤럴드경제=나은정 기자] 말리려 널어둔 젖은 빨래에 파리가 알을 낳아 그 유충(구더기)이 피부 속으로 침투해 기생하는 ‘피내 구더기증(Myiasis)’ 감염 사례가 보고되면서 경각심이 높아지고 있다.

4일 국제학술지 ‘사이언스’ 등에 따르면 미국 위스콘신대 수의과대 토니 골드버그 교수는 최근 발표한 연구에서 “아프리카 열대우림 지역에서 룬드파리 유충 감염이 늘고 있으며, 기후 변화로 인해 감염 범위가 확산되고 있다”고 밝혔다.

골드버그 교수는 우간다 키발레국립공원을 방문한 뒤 겨드랑이 부위에서 바늘에 찔리는 듯한 통증과 함께 피부 속에서 이상한 움직임을 느꼈다고 한다.

그가 정밀 관찰 끝에 발견한 것은 룬드파리 유충으로, 이 유충은 갈고리 모양의 입으로 숙주의 살을 파고들며 성장한다. 이 과정에 통증, 부종, 염증, 괴사 등을 유발하고, 감염이 다발적으로 일어나거나 기저질환이 있을 경우 패혈증으로 악화될 가능성도 있다.

골드버그 교수는 “유충은 피부에 구멍을 만들고 그 구멍을 통해 숨을 쉬면서 당신을 갉아먹는다”며 “임신부의 뱃속에서 생명이 꿈틀거리는 듯한 공포 영화 장면 같았다”고 당시를 떠올렸다.

감염 경로는 젖은 빨래로 추정된다. 룬드파리는 흙이나 기타 젖은 표면에 알을 낳는 습성이 있어, 충분히 건조되지 않은 옷이나 침구류가 이상적인 번식 장소가 된다. 골드버그 교수는 “파리 유충 감염을 막으려면 옷과 베개, 침구류를 반드시 다림질로 열 소독해야 한다”며 “한 동료는 베갯잇을 다림질하지 않아 왼쪽 뺨에 유충 50마리가 기생한 채 깨어난 사례도 있었다”고 경고했다.

피내 구더기증은 파리 유충이 사람이나 동물의 살아 있는 조직 속으로 침입해 발생하는 감염 질환으로, 남미·아프리카·동남아시아 등 열대지역에서 주로 발생하지만 최근에는 여행 증가와 기후 변화로 전 세계에서 사례가 보고되고 있다.

전문가들은 해외여행 시 예방이 무엇보다 중요하다고 강조한다. 피부 노출을 최소화하고, 파리·모기 차단제 사용, 여행 중 베개·수건 등 피부에 직접 닿는 섬유를 소독하는 등이다. 원인 불명의 통증이나 구멍, 이물감이 생기면 손으로 짜거나 긁지 말고 즉시 병원을 방문해야 한다.