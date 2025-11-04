유네스코 세계유산·선비정신 깃든 전통문화로 높은 평가… 문화·체험형 관광도시로 자리매김

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 SRT매거진이 주관한 ‘2025 SRT 어워드’에서 ‘국내 최고의 여행지’ 대상을 2년 연속 수상하며, 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 관광도시로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

4일 시에 따르면 ‘SRT 어워드’는 서울 강남 수서역을 기점으로 운행하는 고속열차 SRT 차내지 SRT매거진이 2018년부터 매년 국내 대표 여행지를 선정해 발표하는 행사다.

이번 평가는 전국 46개 도시를 대상으로, 지난 9월 한 달간 독자 1만2000여 명의 투표와 함께 여행작가·전문기자 평가, 에디터 평점, 관광객 데이터 분석, 홍보자료 평가 등을 종합해 진행됐다.

그 결과, 영주시는 유네스코 세계유산 부석사와 소수서원, 무섬마을 외나무다리, 풍부한 천혜의 자연경관 등 독창적이고 깊이 있는 관광자원을 바탕으로 높은 점수를 받았다.

특히 ‘선비정신이 깃든 전통문화’와 ‘현대적 감각의 관광 인프라’가 조화를 이루는 점이 좋은 평가를 받으며 문화관광 도시로서의 경쟁력을 인정받았다.

유정근 영주시장 권한대행은 “영주시는 천년의 역사와 선비정신이 살아 숨 쉬는 도시로, 이번 수상은 영주만의 전통문화 가치가 전국적으로 인정받은 뜻깊은 결과”라며 “앞으로도 전통문화와 체험관광이 어우러진 매력적인 여행도시 영주로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영주시는 올해에도 부석사와 소수서원 등 세계유산 관광 활성화를 위한 프로그램을 확대하고, 지역 특색을 살린 체험형 문화관광 콘텐츠 개발에 박차를 가하고 있다.