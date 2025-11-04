-DK아시아, 2개월 연속 빅3 위상 확보, 대형개발사 브랜드의 새 역사

-국내 최초 레전드 히어로즈 및 5D 조경과 멀칭, 로열 트레인 서비스 확대

DK아시아의 하이엔드 주거 브랜드 ‘로열파크씨티’가 지난 9월에 이어 10월에도 한국기업평판연구소가 발표한 ‘하이엔드 주거 브랜드평판’ 순위에서 2개월 연속 ‘빅3’에 이름을 올렸다. 이는 1군 대형 건설사가 아닌 대형개발사 브랜드로서는 최초로 국내 주요 시공사 브랜드를 제치고 2개월 연속 상위권을 유지한 이례적인 성과다.

한국기업평판연구소가 매월 발표하는 하이엔드 주거 브랜드평판 순위는 방대한 빅데이터를 기반으로 브랜드 가치와 평판을 분석하며 이곳에서 발표하는 수치는 업계와 소비자 모두에게 높은 신뢰도와 영향력을 인정받고 있다.

10월 현재 빅3에는 DK아시아의 ‘로열파크씨티’를 비롯한 현대건설의 ‘디에이치’, 롯데건설의 ‘르엘’이 올랐다. 뒤이어 두산에너빌리티의 ‘트리마제’, DL이앤씨의 ‘아크로’, 대우건설의 ‘푸르지오 써밋’이 4~6위를 기록했으며, 호반건설의 ‘써밋’, 포스코이앤씨의 ‘오티에르’, SK에코플랜트의 ‘드파인’, 두산건설의 ‘위브더제니스’가 그 뒤를 이었다. 상위 10개 브랜드 가운데 ‘로열파크씨티’만이 유일하게 건설사가 아닌 대형개발사인 DK아시아가 자체 개발한 하이엔드 주거 브랜드라는 점에서 더욱 주목받고 있다.

DK아시아의 하이엔드 주거 브랜드 ‘로열파크씨티’가 2개월 연속 ‘빅3’에 이름을 올린 비결은 명확하다. 6성급 최고급 호텔 수준의 38가지 커뮤니티 공간과 13가지 하이엔드 주거 서비스, 입주민인 ‘로열파크씨티즌’의 품격 있는 리조트 라이프를 위한 문화·예술 행사 후원, 그리고 단지 내 동호회 후원과 지역사회와의 지속적인 상생 활동 등이 어우러진 결과다. 이러한 노력은 브랜드 평판의 핵심 지표인 커뮤니티 지수, 소통 지수, 참여 지수에서 높은 평가를 받으며, 로열파크씨티가 단순한 아파트를 넘어 대한민국 VIP들의 라이프 스타일을 선도하는 하이엔드 주거 브랜드로 자리매김했음을 확인할 수 있다.

DK아시아는 지난 9월 인천 최초로 도심 속 메밀꽃과 황톳길이 어우러진 새로운 핫플레이스를 조성하며 수도권의 새로운 명소를 만들었다. 이어 9월 말에는 DK아시아가 후원한 ‘로열가든 페스티벌’ 특집 콘서트가 1만여 명의 관객이 운집한 가운데 성황리에 개최돼, 인천을 대표하는 문화 예술 축제로 자리매김했다. DK아시아는 지역사회 발전과 더불어 신검단 로열파크씨티Ⅱ 입주민의 특별한 자부심을 높이는 차별화된 하이엔드 주거 서비스를 선보이며 ‘프리미엄 리조트 도시’의 진면목을 보여주고 있다.

DK아시아는 스포츠와 스크린이 결합 된 체험시설 ‘로열 레전드 히어로즈(Royal Legend Heroes)’를 국내 아파트 단지 최초로 신검단 로열파크씨티Ⅱ에 선보인다. 선보이는 체험시설은 배팅(타격 연습), 피칭(투구 체험), 사커(축구 슈팅), 양궁, 농구, 액션레이싱(자동차 경주), 캔디슬러시(어린이 체험형 게임) 등 7종의 인기 스포츠 콘텐츠다. 계절이나 시간에 구애받지 않고 가족과 함께 즐길 수 있는 실내 리조트형 여가시설로 입주민들은 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 누릴 수 있도록 했다.

또한 국내 아파트 최초로 호텔식 고급 뮤직룸을 도입해 입주민들이 이웃과 함께 음악을 즐기며 정서적 힐링을 누릴 수 있는 최고급 커뮤니티 공간을 마련했다.

특히 DK아시아는 최고급 커뮤니티 시설을 일반 건설사처럼 부대 시설에 배치하지 않고 설계 단계부터 상업시설 내부에 계획해 단지 내 소음 유입을 원천 차단했다. 무엇보다 상가 임대수익을 포기하면서까지 입주민의 주거 만족도와 특별한 자부심을 최우선에 뒀다.

단지 내 아름다운 조경을 새가 조망하듯이 입체적으로 감상할 수 있도록 로열 트레인 서비스를 신검단 로열파크씨티Ⅱ에 이어 검암역 로열파크씨티까지 확대했다. 단지 내 시니어 클럽, 장미정원, 제이드, 단풍길, 사파리월드, 캐리비안 베이를 순환하는 멋진 조경 속에서 마치 리조트에 온 듯한 여유로움을 느낄 수 있다.

조경 리뉴얼도 지속적으로 진행 중이다. 특히 검암역 로열파크씨티의 조경 리뉴얼은 강남 유명 재건축 아파트를 능가하는 최고의 조경 공사비를 통해 세계 최초의 5D 조경과 멀칭 기법을 단지 내 모두 적용했다. 특히 조경은 2년 정도면 많은 부분이 훼손되는 등 관리가 쉽지 않기 때문에 관리사무소와는 별도로 DK아시아가 지속적으로 조경 리뉴얼을 이어갈 예정이다.

김정모 DK아시아 회장은 “DK아시아의 하이엔드 주거 브랜드 로열파크씨티는 단순한 주거 공간이 아닌 프리미엄 리조트 라이프를 통해 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 제공하고 있다.” 며 “세계 최초로 선보이는 명품 조경을 통해 입주민의 특별한 자부심을 높이고 앞으로도 지속적인 투자를 통해 대한민국을 대표하는 하이엔드 주거 브랜드와 수도권 대장주 아파트로써의 위상을 높여갈 것” 이라고 말했다.