-7호선 굴포천역의 시간 프리미엄, 강남까지 ‘퇴근 40분 시대’

-교통이 바꾸는 일상의 질… ‘시성비’ 높은 집이 새 기준

‘직장 근처의 비싼 집’ 대신, ‘조금 멀어도 퇴근 후 삶이 있는 곳’을 찾는 이들이 늘고 있다. 최근 부동산 시장의 키워드는 단순한 ‘입지’보다 ‘시간의 가치’를 따지는 ‘시(時)성비’다. 비슷한 가격이라면 이동 효율이 높은 곳, 즉 지하철로 강남 등 업무지구까지 빠르게 연결되는 지역에 수요가 쏠린다.

대표적인 곳이 7호선 굴포천역 인근 부천·부평권역이다. 서울 핵심 업무지구로의 출퇴근이 가능하면서도 비규제 지역이라는 이중 프리미엄까지 갖춘 곳으로, 합리적인 내 집 마련 수요가 집중되고 있다.

지하철 7호선은 서울을 남북으로 관통하는 ‘직주 연결선’으로 불린다. 특히 강남·학동·논현·고속터미널 등 주요 업무지구로 직결되는 노선이라는 점이 다른 노선과 확실히 차별화된다.

부천 굴포천역은 이러한 7호선의 장점을 그대로 누릴 수 있는 역세권이다. 서울 강남구청역까지 약 40분대, 여의도·잠실 방면으로도 50분 내외 접근이 가능하다. 자차 없이도 편하게 출퇴근이 가능하고, 환승 없는 노선 특성상 체감 이동 시간도 짧다.

최근 ‘퇴근 후의 삶’을 중시하는 젊은 실수요자들이 굴포천 일대로 눈을 돌리는 이유다. 서울 전세값이면 내집마련이 가능하고, 같은 시간에 집에 도착할 수 있다면 자연스럽게 ‘시성비’가 높은 지역이라는 평가가 따라붙는다.

게다가 부천·부평 일대는 10·15 부동산 대책 이후에도 규제지역에서 제외되며, 사실상 수도권 서남부의 ‘비규제 핵심 수혜지’로 주목받고 있다. 특히 부천 굴포천역과 부평구 경계권은 서울 생활권과 인천 생활권이 맞닿아 대출·청약·세금 제한에서 비교적 자유롭고, 실수요·투자 양쪽 수요가 공존한다.

뿐만 아니라 서울 주요 업무지구로의 빠른 이동이 가능한 역세권 단지의 몸값은 고공행진 중이고, 같은 지역 내에서도 이동이 더딘 단지와 비교해 매매가 상승폭도 큰 차이를 보인다.

일례로 인천 부평구 부평동에 위치한 ‘대림’ 아파트 전용면적 84㎡는 지난 22일 5억원에 실거래됐다. 이는 한달 전 실거래가(3억7,500만원) 대비 1억2,500만원이 오른 가격으로 해당 지역 내 최고 상승이다. 인천 1호선과 7호선이 교차하는 부평구청역에서 가까운 거리에 있는 단지라는 입지적 장점이 몸값을 올린 것이다.

경인선 부개역 초역세권 입지의 부개역푸르지오 전용면적 130㎡의 경우도 지난 1일 직전 거래가(6억9,000만원)보다 1억1,500만원이 높은 8억500만원에 실거래됐다.

굴포천역 역세권 아파트인 ‘삼산타운 7단지’ 전용면적 84㎡도 10월 6억9,500만원에 거래되며, 5억 후반~6억원 초반에 거래에서 수천만원 가량 가격이 뛰었다.

반면 7호선 산곡역에서 도보 10분 이상을 소요해서 이동해야 하는 부평구 청천동의 청천푸르지오 전용면적 59㎡는 한달 전 거래가(3억5,100만원)보다 오히려 100만원 떨어진 3억5,000만원에 거래되는데 그쳤다.

이러한 상황 속, 서울 핵심 업무지구로의 접근이 용이한 시성비 단지가 분양 중이라 수요자들의 시선을 사로잡고 있다. 7호선 굴포천역 도보권 입지에 위치하며, 서울 직주근접성과 함께 쾌적한 주거환경을 동시에 누릴 수 있는 두산건설 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’가 그 주인공이다.

지역 부동산 관계자는 “두산건설 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’는 7호선 역세권의 편리한 교통과 부평·부천의 풍부한 생활 인프라를 모두 누릴 수 있는 최적의 입지”라며 “오랫동안 신규 공급이 부족했던 부평 일대에서 내 집 마련을 원하는 수요자들의 관심이 이어지고 있다”고 말했다.

특히, 두산건설 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’는 총 1,299가구 대단지 규모에 걸맞은 차별화된 상품성 또한 돋보인다. 먼저 부분 커튼월 룩을 적용해 세련된 미관을 갖췄고, 단지의 위용을 드러내는 웅장한 문주와 특화된 동 출입구 설계로 고급스러움을 높였다. 발코니 확장시 유리난간 및 주방 우물천장으로 설계되어 개방감도 극대화했다.

두산건설 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’는 입주민의 주거 만족도를 높이고 관리비 부담은 줄여줄 최첨단 시스템도 도입된다. 에너지 절약, 안전, 웰빙, 디지털 시스템을 통해 실용성을 더했으며, 특히 삼성물산의 차세대 주거 서비스 플랫폼 ‘홈닉(Homeniq)’이 적용되어 입주부터 단지 생활 전반에 걸쳐 스마트하고 편리한 주거 환경을 누릴 수 있을 전망이다.

또한 두산건설 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’에는 쾌적한 공원형 단지로 조성되어, 테마정원, 웰빙 산책로 등이 조성되며 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관, 맘스스테이션 등 입주민 일상의 퀄리티를 높여줄 다채로운 커뮤니티시설도 조성할 계획이다. 두산건설 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’ 전용면적 46㎡ 타입은 방 2개 및 거실을 갖춰 늘어나는 1인 및 신혼 가구의 관심이 기대되며, 전용면적 59㎡ 타입도 방 3개와 거실 구조로 3~4인 가구가 거주하기에 넉넉한 구조로 설계됐다. 74㎡에는 안방 드레스룸 등을 적용해 보다 공간 활용도를 높인 설계를 선보인다.

부동산 전문가는 “최근 주택 시장은 단순한 지역 가치를 넘어, 개인이 하루 24시간을 어떻게 활용할 수 있는지를 따지는 ‘시성비’가 핵심적인 구매 기준으로 자리 잡았다”며, “그런 의미에서 ‘두산건설 두산위브&수자인 부평 더퍼스트’는 7호선을 통해 강남까지 40분대에 연결되는 교통 프리미엄과 대단지 신축 아파트가 주는 쾌적함, 차별화된 상품성을 모두 갖춰 ‘저녁이 있는 삶’을 원하는 3040 실수요층에게 가장 매력적인 선택지가 될 것”이라고 분석했다.