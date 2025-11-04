[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 지난 1일 중구청년지원센터와 중구 청년의 교육 기반 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 지역 대학과 청년지원기관이 협력해 청년의 성장과 지역 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

이날 협약식에는 대구보건대 윤영순 융합교양교육원장과 김주호 중구청년지원센터장 등 관계자 20여명이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲현장 기반 지역밀착형 교육 및 연구 추진 ▲중구 청년활동과 프로젝트 연계 ▲지역사회 기여활동 협력 ▲청년 활동을 위한 시설 및 지원 공유 ▲지역대학과 지역사회의 상호 발전을 위한 협력 네트워크 구축 등에 뜻을 모았다.

윤영순 융합교양교육원장(유아교육학과 교수)은 “대학이 가진 전문 교육 역량이 지역 청년의 실질적 성장과 사회 진출로 이어질 수 있도록 중구청년지원센터와 긴밀히 협력하겠다”며 “앞으로도 청년들이 지역 안에서 배우고, 성장하고, 정착할 수 있는 환경을 조성하는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.