‘2025년 제3회 시흥 솔로(SOLO)’ 신청 11월 3일~21일 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 만남의 기회가 부족한 청춘남녀들에게 소중한 인연을 만날 기회를 제공하고, 결혼 친화 분위기를 조성하기 위해 ‘2025년 제3회 시흥 솔로(SOLO)’ 행사미혼남녀 참가자를 모집한다.

이 행사는 12월 6일 오후 3시부터 9시까지 시흥 거북섬 웨이브엠 호텔 웨스트 2층 컨벤션홀에서 열린다. 참가 대상은 시흥시민 또는 시흥시에서 근무하는 1983~1998년생 미혼남녀 60명(남자 30명ㆍ여자 30명)이다.

행사는 커플 레크리에이션, 게임, 연애 특강, 일대일 대화 같은 다양한 활동으로 프로그램이 구성돼 참여자 간 자연스러운 소통과 교류를 촉진하고 커플 매칭의 기회를 제공한다.

참가 신청 기간은 11월 3일부터 11월 21일까지이며, 전자우편으로 신청하거나 시흥시청 정책기획과를 방문해서 할 수 있다. 신청 인원이 모집 정원을 초과할 경우 무작위 추첨으로 참가자를 선정하며, 최종 선정 결과는 11월 28일까지 개별 문자로 통보된다.

홍승일 시흥시 정책기획과장은 “바쁜 일상에서 만남의 기회가 적은 청춘남녀들이 이번 프로그램을 통해 자연스러운 분위기에서 다양한 사람을 만나며 즐겁게 교류하기를 기대한다. 소중한 인연을 찾고 싶은 청춘 남녀들의 적극적인 참여를 기다린다”고 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 ‘시흥솔로(SOLO) 행사’는 지난 2024년 제1회 개최 시에 남녀 60명을 대상으로 커플 16쌍 매칭에 성공해 53%의 매칭률과 88%의 참여자 만족도를 기록했다. 올해 상반기에 열린 제2회 행사에서는 남녀 40명 중 13쌍(매칭률 65%)이 커플로 탄생했으며, 만족도는 92%로 더욱 높아졌다.

이외 신청 관련 필요 서류 및 신청 방법 등 더욱 자세한 사항은 시흥시청 누리집 고시ㆍ공고를 통해 확인할 수 있으며, 문의 사항은 시흥시청 정책기획과 인구정책팀으로 연락하면 된다.