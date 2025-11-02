성동구, KT&G와 손잡고 빗물받이 쓰레기 유입 막는 그레이팅 필터 설치 성수동 연무장길 일부 구간 100개 시범 설치, 사업 효과 분석 후 내년도 확대 설치 계획

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 KT&G(대표 방경만)와의 업무협약 체결을 통해 성수동 연무장길 일대의 쾌적한 거리 환경 조성과 도시 침수 예방을 위해 함께 힘을 모은다고 밝혔다.

이번 협약 체결은 성동구와 KT&G가 빗물받이 인식 개선 메시지를 전달하고, 기업의 사회책임(CSR) 활동의 일환으로 환경개선 인프라를 설치 및 지원하기 위해 마련됐다.

성수동 연무장길은 젊은 층을 중심으로 국내외 방문객들의 발길이 이어져 세계적인 핫플레이스로 손꼽히고 있다. 다만, 유동 인구가 대폭 증가하면서 빗물받이로 유입되는 쓰레기 등 이물질로 인한 불편 민원도 늘어나고 있는 추세다.

이에 구는 이번 업무협약을 통해 KT&G와 함께 연무장길 일대에 ‘빗물받이 그레이팅 필터’를 설치하여 빗물받이로의 쓰레기 유입을 효과적으로 차단할 계획이다.

‘빗물받이 그레이팅 필터’는 도로상 빗물받이에 커버 형태로 설치하여, 평상시에는 생활쓰레기 등 이물질 유입을 방지하고, 우기 시에는 노면수 배수 처리가 원활하도록 설계된 제품이다.

이번 협력사업의 시작으로 연무장길 약 250m 구간에 빗물받이 그레이팅 필터 100개를 시범 설치하여 운영하게 된다. 구는 시범 사업의 효과를 분석한 후 협의를 통해 내년에도 빗물받이 그레이팅 필터 설치를 확대해 나갈 계획이다.

또, 침수 피해 예방을 위해 지속적으로 빗물받이 청소와 점검을 실시할 방침이다.

정원오 성동구청장은 “이번 협약으로 많은 방문객이 찾는 성수동 연무장길이 한층 쾌적해질 것으로 기대된다”며 “KT&G와의 긴밀한 협력을 통해 다시 찾고 싶은 성수동이 될 수 있도록 거리 환경을 관리하는 데 세심한 노력을 기울이겠다”고 말했다.