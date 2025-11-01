주진우 “김현지, 위증 교사범 만난 정황 드러나”

[헤럴드경제=서재근 기자] 주진우 국민의힘 의원이 김현지 대통령실 제1부속실장을 향해 “위증 교사범과 만났던 정황이 드러났다”며 국정감사 출석을 촉구했다.

주 의원은 1일 페이스북을 통해 “김현지 부속실장이 위증 교사범과 만났던 정황이 새로 드러났다”며 이같이 밝혔다.

주 의원은 “이홍우 전 경기도시장상권진흥원장은 ‘김용의 허위 알리바이’를 위증해 현재 재판을 받고 있다. 휴대전화 일정까지 사후 조작해 법원에 냈다. 박지민 전 경기도 갈등조정관, 서은주 전 경기도 대외협력관이 이홍우에게 위증을 시켰다고 한다”고 말했다.

그러면서 “서은주도 이홍우와 함께 위증교사 혐의 재판 중이다. 그런데, 김용이 그 무렵 박지민, 서은주에게 ‘김ㅎㅈ를 만나 상의하라’고 텔레그램으로 지시했다고 한다”며 “‘김ㅎㅈ’가 과연 누구겠는가? 사건 컨트롤타워 김현지가 딱 떠오른다”고 강조했다.

이어 “왜 이름을 쓰지 않고 ‘김ㅎㅈ’라고 했겠는가. 공범들 간 몰래 소통은 범죄이기 때문”이라며 “위증 교사범들이 ‘김ㅎㅈ’를 만나 무슨 대화를 했겠는가. 김용 재판 관련 내용이었을 것”이라고 덧붙였다.

주 의원은 또 “김ㅎㅈ 초성으로만 부르다니 무슨 첩보 영화 찍느냐”며 “김현지 부속실장은 국감에 나와 위증교사 배후인지 검증을 받아야 한다”고 촉구했다.

한편, 앞서 전날 TV조선은 김용 전 민주연구원 부원장이 대장동 재판 관련 위증 혐의로 재판에 넘겨진 이재명 대선캠프 출신 인사들에게 실명이 아닌 초성(김ㅎㅈ)으로 표시한 누군가를 만나 상의하라고 지시한 정황을 검찰이 포착했다고 보도했다.