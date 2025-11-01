APEC 정상회의 두 번째 세션 모두발언 통해 회원국들에 ‘AI 이니셔티브’를 제안

[헤럴드경제(경주)=서영상 기자] 이재명 대통령은 1일 “인공지능(AI)이라는 거대한 변화를 기회로 만들어야 한다”며 아시아태평양경제협력체(APEC) 회원국들에 ‘AI 이니셔티브’를 제안했다.

이 대통령은 이날 경주화백컨벤션센터에서 ‘미래의 변화에 준비된 아시아태평양의 비전’이라는 주제로 열린 APEC 정상회의 두 번째 세션 모두발언을 통해 이같이 밝혔다.

AI 이니셔티브의 구체적 내용에 대해서는 “기술 혁신으로 포용적 성장을 이끄는 ‘AI 기본사회’, 그리고 ‘모두를 위한 AI’를 무엇보다 중요한 원칙으로 삼고 있다”고 소개했다. 혁신에 힘써 산업 발전을 이루고, 그 과실을 모두가 향유하는 AI 시대를 지향하겠다는 뜻이다.

우선 혁신 부문과 관련해 이 대통령은 “한국은 국가적 차원의 ‘AI 대전환’을 추구하고 있다. 대규모 AI 데이터 센터 등의 인프라를 확충해 산업 생태계를 활성화할 것”이라고 말했다. 또 “규제 개선에도 앞장서서 글로벌 기업들이 자유롭게 혁신할 환경을 만들 것”이라고 강조했다.

포용 성장 부문에 대해서는 “전 세계 모두가 기술 발전의 혜택을 누리는 ‘글로벌 AI 기본사회’ 실현이 대한민국의 핵심 비전”이라며 “이를 위한 정책을 차근차근 실현할 것”이라고 밝혔다. 이어 “한국이 추진하는 아시아태평양 AI 센터 역시 AI 격차 해소가 목표”라고 전했다.

인구 문제에 대한 발언도 이어졌다. 이 대통령은 “인구구조 변화는 경제성장, 노동시장, 교육, 복지 등 사회 전반에 영향을 미치는 심각한 사안”이라며 “그렇기에 각 국가의 개별 대응으로는 해결하기가 어렵다”고 진단했다. 그러면서 APEC 회원들이 이 사안에 대해 머리를 맞댈 수 있는 ‘APEC 인구구조 변화 대응 공동 프레임워크’를 제안했다.

이 대통령은 “우리 APEC은 수십년간 당면한 과제들을 해결할 ‘아이디어 인큐베이터’로 자리매김해 왔다”며 “유구한 전통을 이어받아 오늘 회의에서도 AI 시대와 인구구조 변화라는 공통 과제에 대한 창의적 해법을 찾기를 기대한다”고 덧붙였다.

한편 이날 세션에는 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리 등 회원 정상들이 참석했다. 이 대통령은 회의에 앞서 시 주석과 악수하며 인사를 나누기도 했다.