생명 위협한 긴박한 순간… 신속한 대응으로 ‘골든타임’ 확보

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 울릉도에서 발생한 응급환자가 해경헬기로 긴급이송됐다.

동해지방해양경찰청(청장 김성종)은 울릉도에서 발생한 뇌출혈 응급환자를 해경 헬기를 이용해 포항으로 긴급 이송했다고 밝혔다.

1일 해경에 따르면 울릉에 거주하는 A 씨(87·남)는 전날 오후 8시께 갑작스러운 두통과 우측 편마비 증세를 보여 울릉의료원으로 이송돼 응급처치를 받았으나, 뇌출혈이 의심돼 전문치료가 가능한 병원으로의 긴급 이송이 필요했다.

이에 동해해경청은 9시 12분경 이송 요청을 신청받고 포항 회전날개항공대 소속 헬기를 출동시켜 약 한 시간 뒤인 10시 32분경 울릉도에 도착해 환자와 의료진을 안전히 탑승시켰다.

환자는 이동 중에도 기내에서 의료진의 응급조치를 받으며 이송됐고, 23시 30분께 포항경주공항에 도착해 대기 중이던 119구급대에 인계된 후 포항의 B병원으로 옮겨져 치료를 이어가고 있다.

김성종 동해해경청장은 “경주 APEC 정상회의 대비 비상근무 체제 속에서도 국민의 생명과 안전을 지키는 임무는 한시도 멈출 수 없다”며 “기상 여건과 환자 상태를 종합적으로 고려해 신속히 출동을 결정했다”고 밝혔다.

이어 “해양경찰은 언제 어디서든 국민의 생명을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.