에너지 관리·친환경 조달 등 반영 전사적 ESG 경영 확립 기조 실천

[헤럴드경제=유재훈 기자]중소벤처기업진흥공단(이사장 강석진)은 2023년 본사에서 환경경영시스템 ‘ISO 14001’ 첫 인증을 받은 이후, 지난달 전국 연수원까지 인증을 추가로 획득했다고 2일 밝혔다.

ISO 14001은 조직의 환경영향 관리와 법규 준수 여부를 평가하는 국제표준이다. 중진공은 이번 인증 확대를 통해 에너지·자원·폐기물 관리와 친환경 조달 등 환경경영 핵심절차를 연수원 운영에 반영했다. 교육·행사 등 국민과 접하는 활동에서도 일회용품 저감·리사이클링 등 친환경 운영 원칙을 적용하고 있다고 설명했다.

특히, 중진공은 전사적 ESG 기조 아래 환경경영 계획 수립, 임직원 ESG 교육 등 내부 실행 기반을 다지고 있다. 또 대국민 체감도가 높은 ▷그린스텝 챌린지 ▷자원순환 캠페인 ▷1회용품 없는 경남 만들기 등 지역사회 연계형 친환경 행사를 통해 환경경영을 확산하고 있다.

이러한 노력을 인정받아 중진공은 지난해 글로벌스탠더드 대상(그린경영대상) 수상, 4년 연속 녹색제품 구매 우수기관 선정에 이어 올해도 ‘지속가능경영품질대상’을 잇달아 수상하며 ESG 경영의 모범 사례로 꼽히고 있다.

강석진 중진공 이사장은 “이번 인증 확대는 본사 중심의 환경경영 관리를 조직 전체로 확산하는 전환점”이라며 “전 임직원의 참여를 바탕으로 현장에서 체감할 수 있는 친환경 변화를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

한편, 중진공은 환경경영시스템(ISO14001)을 포함해 부패방지경영시스템(ISO37001), 준법경영시스템(ISO37301), 안전보건경영시스템(ISO45001) 등 다수의 국제 인증 체계를 보유하고 있다.