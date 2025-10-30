‘금관’ 선물받고 답례로 ‘야구 배트·공’ 선물

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 한미 관세 협상이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 한미정상회담에서 극적으로 타결된 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령을 향해 “필요한 게 있으면 언제든지 얘기를 해라” “관세 협상을 제일 잘하는 리더이자 국가”라며 격려와 칭찬을 쏟은 것으로 나타났다.

김남준 대통령실 대변인은 30일 경상북도 경주 국제미디어센터(IMC) 브리핑에서 전날 있었던 한미정상회담 현장 분위기에 대해 이같이 말했다.

김 대변인은 “정상회담이 진행되는 과정에서 트럼프 대통령이 이 대통령에게 ‘필요한 게 있으면 언제든지 얘기를 해라, 무엇이 필요하냐’ 이런 얘기들을 자주 할 정도로 분위기가 좋았다고 한다”면서 “그런 취지의 발언을 여러 번 반복했다”고 설명했다.

또한 트럼프 대통령은 이 대통령에게 “자랑스러워 해도 좋다. 스스로 자랑스러워 해도 좋다. 나도 자랑스럽게 생각한다. 자랑스러운 대통령”이라는 표현을 하며 거듭 찬사를 보냈다고 한다.

김 대변인은 이어 “만찬 장소에서도 ‘핵잠수함’ 이슈를 언급한 점을 두고 (트럼프 대통령이) ‘대단하다’고 강조를 하기도 했다”면서 “다른 정상들과 있는 가운데서 ‘관세 협상을 제일 잘하는 리더이자 국가’라는 표현을 쓰기도 했다고 한다”고 말했다.

전날 또한 이 대통령은 트럼프 대통령에게 무궁화 훈장을 수여하고, 신라시대 왕관 모형을 선물했다.

이와 관련해 김 대변인은 “트럼프 대통령이 각별히 기뻐하는 모습을 보였다고 한다”면서 “원래 그 선물들이 별도로 외교부가 미국에 전달할 예정이었는데, 트럼프 대통령이 ‘에어포스원에 직접 싣고 가겠다’고 해서 그것이 가능한지 급히 우리 측에 요청하기도 했다”고 말했다. 이어 “(트럼프 대통령 집무실인) 오벌 오피스 내에 어디에 둘지도 이미 정해놨다는 얘기도 있다”고 덧붙였다.

김 대변인은 그러면서 “이 대통령은 ‘경력을 좀 키워야겠다’는 얘기를 했다”면서 “트럼프 대통령에 대해서도 ‘대단한 협상가’라는 말씀을 하면서 높이 평가하기도 했다”고 말했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 이 대통령이 준 선물에 대한 답례로 야구 배트와 공 등 야구용품 세트를 선물한 것으로 나타났다. 야구배트에는 워싱턴 내셔널스 소속 딜런 크루즈 선수의 친필 서명이, 야구공에는 트럼프 대통령의 인장이 각각 담겼다.

김 대변인은 공지를 통해 “미국 측은 해당 선물에 대해 미국 선교사들이 처음으로 한국에 야구를 소개한 역사에서 비롯된 한미 양국의 깊은 문화적 유대와 공동의 가치를 상징한다고 전했다”고 설명했다.