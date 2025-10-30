앤서니 쿡 부사장, 30일 APEC CEO 서밋 세션 발표 막대한 AI 투자의 과실, 모두 누려야 인공지능 기업의 윤리경영 책임 강조

[헤럴드경제(경주)=홍태화 기자] 앤서니 쿡 마이크로소프트 부사장은 30일 인공지능(AI) 인프라에 매년 800억달러를 투자하는 동시에 AI의 디지털 격차 없는 확산과 윤리적 활용에 힘쓰겠다고 말했다.

쿡 부사장은 이날 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 ‘책임 있는 AI 확산과 확장을 위한 공공·민간 협력’ 세션에서 “마이크로소프트는 매년 800억달러 이상을 인프라 확충에 투자하고 있다”며 이같이 밝혔다.

이어 “이는 단순히 데이터센터뿐 아니라 전력망, 네트워크 등 AI 생태계를 뒷받침하는 핵심 기반 시설 전반을 포함한다”고 덧붙였다.

다만 쿡 부사장은 이러한 기술 발전의 과실이 일부 선진국이나 고소득자에 의해 독점돼서는 안 된다고 강조했다. 그는 “AI는 일부만의 기술이 되어선 안 된다”며 “사회 전체가 함께 성장할 수 있도록 인프라와 교육, 협력 투자가 병행돼야 한다”고 밝혔다.

이에 AI 확산 과정에서 불평등을 막기 위한 기술 교육의 중요성이 강조됐다. 쿡 부사장은 “AI의 기회를 더 많은 사람이 누릴 수 있도록 기술 역량 교육이 핵심”이라며 “MS는 40억달러를 투자해 초·중·고와 커뮤니티 칼리지, 비영리 단체를 통해 AI 교육 기회를 넓히고 있다”고 말했다.

또 “한국에서는 국가정보화진흥원(NIA), 인사혁신처, SK하이닉스, 비영리단체 등과 협력 중”이라며 “공공과 민간이 함께 움직여야 AI가 진정한 의미의 ‘모두의 기술’이 될 수 있다”고 부연했다.

딥페이크 등 AI 기술 부작용에 대해서는 “AI의 변혁적 힘만큼 위험도 크다”며 “MS는 10년 전부터 윤리적 설계 원칙을 적용해 왔고, 30여 종의 AI 안전 도구를 생태계에 공개해 산업 전반의 안전 기준을 높이고 있다”고 전했다.

그러면서 “(MS는) 콘텐츠 진위 검증 연합(C2PA, Coalition for Content Provenance and Authenticity)의 창립 구성원으로 AI가 생성한 콘텐츠의 출처를 투명하게 관리하기 위한 오픈 표준 구축에도 앞장서고 있다”고 덧붙였다.

기술 발전 과정에서 자연이 훼손될 수 있다는 지적에는 “대규모 투자를 이어가면서도 2030년 지속가능성 목표는 변함이 없다”며 “친환경 기술을 활용하고, 50억달러 규모의 기후 투자 기금을 조성해 녹색 에너지 시스템을 확충하고 있다”고 강조했다.

쿡 부사장은 “AI는 경제적 기회이자 사회적 책임”이라며 “우리가 사업하는 나라들이 AI로 경제를 성장시킬 때, 그 성장은 모두의 것이 될 것”이라고 말했다. 이어 “기술 확산의 핵심은 모든 계층이 참여할 수 있는 포용적 생태계를 만드는 것”이라고 강조했다.