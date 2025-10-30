“마스가 韓 기업 주도로 추진…투자에 보증 포함” 양국 합의로 韓 조선사들의 미국 진출 속도 빨라질 듯 한화, 필리조선소에 50억달러 투자 계획 HD현대, 미국계 사모펀드 등과 50억달러 투자 프로그램 조성 삼성重, 현지 기업과 손잡고 美 MRO 진출

[헤럴드경제=한영대 기자] 한국과 미국 간 관세 협상 세부 합의로 한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’의 진행 속도는 더욱 빨라질 것으로 예상된다. 한국이 투자를 주도하는 것은 물론 보증을 통해 투자금을 조달할 수 있다는 내용에 양국이 합의한 만큼 우리 기업들의 미국 조선 시장 진출 부담이 줄어 들었다는 평가가 나오고 있다.

김용범 정책실장은 지난 29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 국제미디어센터에서 열린 한미 정상회담 브리핑에서 “조선업 협력 1500억달러, 소위 마스가는 우리 기업 주도로 추진한다”며 “우리 기업의 투자는 물론 보증도 포함하는 것으로 합의했다”고 밝혔다. 이어 “신규 선박 건조 시 장기 금융을 통해 자금을 조달하는 선박 금융을 포함해 우리 외환 시장 부담을 줄이는 한편 우리 기업의 선박 수주 가능성도 높였다”고 설명했다.

앞서 마스가는 지난 7월 한미 관세 협상 과정에서 등장, 대미 관세 인하 지렛대 역할을 했다. 하지만 미국이 협상 이후 조선업 협력 1500억달러를 포함한 3500억달러 규모의 대미 투자 펀드가 모두 현금성 투자라고 주장하면서 우리 기업들의 부담감은 커졌다. 하지만 이번 합의에서 조선업 협력 투자에 한해 보증을 인정하면서 기업들의 현금 부담은 줄었다.

마스가가 우리 기업 주도로 이뤄진다는 점에 대해서도 업계는 주목하고 있다. 7월 합의 당시만 하더라도 미국 정부가 프로젝트를 이끌 것으로 예상됐지만, 이번 합의로 한국 조선사들이 원하는 사업에 투자할 수 있게 됐다.

마스가 윤곽이 밝혀진 만큼 한국 조선사들의 미국 투자 속도는 더욱 빨라질 것으로 예상된다. 글로벌 조선 시장에서 중국과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 한국은 조선업 부활이 절실한 미국을 기회의 땅으로 주목하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 한국의 미국 조선 시장 진출에 대해 기대감을 드러내고 있다. 트럼트 대통령은 APEC 최고경영자(CEO) 서밋의 특별연설에서 한국과의 협력 사업으로 조선업을 꼽았다. 이어 한화가 투자한 미국 필리조선소를 언급하면서 “세계에서 가장 성공적인 조선소가 될 것이라 생각한다”고 전망했다. 이날 소셜미디어 트루스소셜에는 “한국은 핵추진 잠수함을 미국 필라델피아 조선소(필리조선소)에서 건조할 것이고, 미국 조선업은 곧 대대적인 부활을 맞을 것”이라는 게시글을 올렸다.

한화는 미국 시장 선점을 위해 필리조선소에 50억달러(약 7조원)를 투자할 예정이다. 투자를 통해 필리조선소 연간 선박 건조 능력을 현재 최대 1.5척 수준에서 20척까지 끌어올릴 계획이다. 목표 달성을 위해 도크 2기와 안벽 3기를 추가 확보하고, 약 12만평 규모의 블록 생산기지를 신설할 예정이다.

한화는 필리조선소에 자동화 설비와 안전시스템 등을 도입, 고부가가치 선박인 액화천연가스(LNG) 운반선도 건조할 예정이다. 한화그룹이 미국에 설립한 해운계열사인 한화해운(한화쉬핑)은 올해 8월 필리조선소에 중형 유조선(MR 탱커) 10척을 비롯해 LNG 운반선 1척을 발주한 바 있다.

HD현대는 지난 8월 미국계 사모펀드인 서버러스캐피탈, 한국산업은행과 50억달러 규모의 투자 프로그램 조성에 합의했다. HD현대는 이들 2개사와 함께 ▷미국 조선소 인수 및 현대화 ▷공급망 강화를 위한 기자재 업체 투자 ▷첨단조선기술 개발 등을 추진할 예정이다.

현지 기업과의 협업도 더욱 강화하고 있다. HD현대는 최근 미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴잉걸스와 상선 및 군함 설계·건조 협력에 관한 합의각서(MOA)를 체결했다. 이번 MOA로 HD현대는 미 해군 차세대 군수지원함 설계 작업에 참여할 수 있게 됐다.

정기선 HD현대 회장은 27일 APEC 부대행사로 열린 ‘퓨처테크포럼 : 조선’에서 기조연설을 마친 후 기자들과 만나 “미국이 가장 준비가 잘 된 파트너로 HD현대를 인식하고 있다”며 미국 시장 진출에 대한 자신감을 드러낸 바 있다.

삼성중공업은 지난 8월 미국 비거 마린 그룹과 미국 해군의 지원함 MRO(유지·보수·정비) 등에 관한 전략적 파트너십(MOU)을 체결했다. 향후 비거 마린 그룹이 인도 태평양 지역에서 미 해군 7함대 MRO 사업을 수주하면, 삼성중공업이 국내 사업장에서 MRO를 맡게 될 예정이다.

다만 한국 기업들이 미국 시장에 연착륙하기 위해서는 미국의 규제가 개선돼야 한다고 업계는 지적하고 있다. 1920년에 만들어진 존스법에 따르면 미국 항구 간 화물을 운송하는 모든 선박은 미국에서 건조되고, 미국 국적을 보유해야 한다. 또 1960년대 제정된 반스-톨레프슨법에 의해 외국 기업들은 미국 군용 선박 건조 작업에 직접 참여할 수 없다. 미 의회에서는 조선업 쇠퇴에 따른 해군 경쟁력 약화를 우려, 법 개정 움직임을 보이고 있지만 아직 성과로 이어지지 않고 있다.