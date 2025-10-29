[헤럴드경제=정목희 기자] 행정안전부는 29일 윤호중 장관 주재로 ‘핼러윈 다중운집 인파 안전관리 대책 점검회의’ 를 열고 관계기관의 인파 안전관리 대책을 최종 점검했다고 밝혔다.

이번 회의에는 행안부를 비롯해 문화체육관광부, 국토교통부, 경찰청, 소방청, 9개 시·도 및 재난관리책임기관 등 21개 기관이 참석했다.

행안부는 선제적 인파사고 예방을 위해 지난 24일부터 다음 달 2일까지 10일간을 ‘핼러윈 인파관리 특별대책기간’으로 지정하고, 인파 안전 위기경보 단계를 ‘주의’ 단계로 격상·발령했다. 이는 핼러윈 기간 중 다중운집 사고 가능성에 대비하기 위한 첫 조치다.

회의에서는 지방자치단체가 실시한 중점관리지역 사전 점검 결과와 조치사항을 공유하고, 안전요원 배치, 비상 연락체계 구축 등 현장 상황관리 계획을 중점적으로 논의했다.

중점관리지역은 총 33곳으로, 지난 대책회의 이후 지방정부 협의를 거쳐 4곳이 추가 지정됐다.

행안부는 서울의 이태원·홍대·성수동·건대·강남역·압구정·명동·익선동, 부산 서면, 인천 문화·테마거리, 대구 동성로, 광주 충장로 등 전국 12개 지역에 현장상황관리지원관을 파견했다.

인파사고 예방을 위해 지방정부는 경찰·소방 등 관계기관과의 비상 대응체계 강화와 함께 국민 행동요령 홍보에도 적극 나서고 있다.

윤호중 행안부 장관은 “정부는 국민이 핼러윈 축제를 안전하게 즐길 수 있도록 특별대책기간 동안 다중운집 인파 안전관리에 한 치의 빈틈도 없도록 만전을 기하고 있다”며 “축제장을 찾는 국민 여러분도 현장 질서를 지키고 서로를 배려해달라”고 당부했다.