[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 육아비 부담을 덜기 위해 운영중인 ‘강동구 장난감 수리센터’가 주민들의 호응을 받고 있다고 29일 밝혔다.

‘강동구 장난감 수리센터’는 아이들의 고장난 장난감을 무료로 수리해주는 사업이디 올해로 운영 2년 차를 맞았다. 누적 수리 건수는 1700여 건, 수리 성공률은 93.1%에 달한다. 센터는 ‘아이맘 강동 고덕점’ 내 장난감 도서관과 함께 2024년 1월 개관했다. 공익형 자활근로사업단 ‘장난감 수리사업단’ 이 수리 전문 인력으로 참여하고 있다. 월평균 100여 건의 장난감을 접수받아 수리 중이다. 수리 과정에서 폐장난감을 재활용해 자원 순환에도 기여하고 있다.

수리가 가능한 장난감은 건전지 작동형 장난감, 일부 기능(소리·불빛 등) 불량 등이며, 수리가 어려운 장난감은 전자기판 손상, 부품 단종, 초정밀 기능 제품, 내부 접착 구조의 수입품 등이다.

주요 수리 의뢰는 “소리가 나지 않아요”, “불빛이 안 들어와요”, “아무 반응이 없어요” 등 건전지 작동형 장난감이 대부분이다. 전원이 들어오지만 일부 기능이 작동하지 않는 경우가 많으며, 대부분 수리가 가능해 다시 아이의 품으로 돌아간다.

장난감 수리는 100% 온라인 사전예약제로 진행된다. 강동구민은 ‘아이맘 강동’ 누리집(홈페이지)을 통해 1인당 최대 3점까지 신청할 수 있으며, 접수 후 고장 진단 및 선별과정을 거쳐 약 1~2주 내 수리가 완료된다.

이수희 강동구청장은 “장난감은 단순한 물건이 아니라 아이들의 정서와 추억이 담긴 소중한 친구”라며 “수리를 통해 아이들의 웃음을 되찾고, 가정에서도 환경 보호에 동참할 수 있어 의미가 크다. 앞으로도 지속 가능한 육아 환경 조성을 위해 다양한 지원을 이어가겠다”라고 말했다.