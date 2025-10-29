[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 롯데아울렛(이시아폴리스점, 율하점)이 오는 31일부터 11월 9일까지 열흘간 연중 최대 규모의 축제인 ‘서프라이스 위크(Sur-price Week)를 개최한다고 29일 밝혔다.

‘서프라이스 위크’는 ‘깜짝 놀랄 만한 가격’ 이라는 의미를 담아 일년에 단 두번 진행하는 롯데아울렛의 초대형 쇼핑 축제다.

이번 행사에서는 패션, 스포츠, 아웃도어, 키즈 등 전 상품군에서 다양한 브랜드가 참여해 아울렛 판매가에 더해 최대 30% 추가 할인 혜택을 제공하며 고객들은 다가오는 겨울 상품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

먼저 이시아폴리스점에서는 스포츠 브랜드인 ‘나이키’, ‘아디다스’, ‘뉴발란스’ 등이 참여하는 스포츠 상품군 행사를 진행해 최대 30% 추가 할인 혜택을 제공한다.

‘나이키’ 행사기간은 오는 31일부터 11월 2일까지며 ‘아디다스’, ‘뉴발란스’는 서프라이스 위크 기간 내내 진행한다.

율하점 2층 특설행사장에서는 11월 6일까지 ‘아웃도어 아우터 특집전’을 통해 ‘K2’, ‘디스커버리’ 겨울 인기 아우터를 최대 70% 할인 판매한다.

행사기간 동안 다채로운 즐길거리와 이벤트도 풍성하게 마련했다.

이시아폴리스점 1층에서는 다음달 16일까지 글로벌 IP 콘텐츠 기업 SAMG 엔터테인먼트의 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑 팝업 스토어’를 진행한다.

또 아울렛 곳곳에 부착돼 있는 QR코드를 통해 게임에 접속한 후 주사위를 굴려 미션 단어를 완성하면 최대 100만원부터 최소 5000원까지 다양한 금액대의 할인권을 증정한다.

문태훈 롯데아울렛 이시아폴리스점장은 “겨울 시즌 인기 상품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 연중 최대 쇼핑 행사”라며 “다양한 할인 혜택과 풍성한 이벤트로 고객들에게 특별한 즐거움을 선사하겠다”고 말했다.