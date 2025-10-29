[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도농수산진흥원(원장 최창수)은 ‘코리아 푸드테크 아이디어 공모전’ 수상기업의 후속 성장 기회를 제공하기 위해 다음달 1일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘2025 푸드위크 코리아’에 푸드테크 기업 4개사의 전시 참여를 지원한다.

이번 지원은 공모전 이후에도 우수 기업이 기술을 실증하고 소비자와 직접 소통할 수 있도록 마련된 프로그램으로, 참여 기업들은 각자의 기술력을 살린 전시를 선보이며 관람객들의 높은 관심을 모았다.

경기도농수산진흥원 최창수 원장은 전시 현장을 방문해 참여 기업들을 격려하며 “공모전을 통해 발굴된 푸드테크 기업이 실질적인 시장 진출로 이어질 수 있도록 전시, 실증, 판로 지원 등 후속 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

참여기업 ㈜천년식향은 식물성 한우 마블링 스테이크를 중심으로 조리 시연과 기술 소개를 진행했다. 조리 전후 제품을 비교 전시하며 마블링 구현 기술과 발효기술을 함께 선보였고, 소포장 샘플 및 한정판 패키지를 판매해 소비자 반응을 확인했다.

강원대학교 창업동아리 고위드는 가시상추를 활용한 친환경 ‘가뭄 예방 비료’를 소개하고 시범 적용된 토양과 식물 샘플을 전시해 비료 효과를 직관적으로 보여주었으며, 적용 전후의 차이를 비교 시연으로 설명했다.

보이지벤처스는 느타리버섯을 원료로 한 대체커피 ‘Fortune Coffee’를 선보였다. 부스에서는 스페셜티 커피와 Fortune Coffee를 비교하는 블라인드 테이스팅 이벤트를 진행하고, 임산부와 직장인을 대상으로 한 디카페인 시음 프로그램을 운영해 호응을 얻었다.

졸브는 식품첨가물 기반의 신선도 유지 솔루션을 선보였다. 자사 기술을 적용한 농산물을 시연하고, 미생물 억제 기술을 시각적으로 표현했으며, 직접 개발·생산하는 제품을 함께 소개했다.

이번 전시 참여 지원은 경기도농수산진흥원이 푸드테크 기업의 성장 단계별 지원 체계를 강화하기 위한 사업의 일환이며 진흥원은 앞으로도 공모전, 컨설팅, 품평회, 실증 지원 등을 통해 유망 푸드테크 기업의 사업화와 시장 진출 확대를 지속적으로 추진할 계획이다.