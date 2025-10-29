사랑의열매 기부자 가치의 밤

[헤럴드경제=함영훈 기자] 사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)가 28일 서울 여의도 KBS에서 ‘2025 사랑의열매 기부자 가치의 밤’을 개최했다.

이날 행사는 1부 ‘제12회 사랑의열매 대상 시상식’과 2부 ‘KBS 열린음악회 나눔특집방송’으로 진행됐다. 행사에는 사랑의열매 김병준 회장, 황인식 사무총장, 개인 및 법인 기부자, 배분협력기관 담당자 등 주요 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

사랑의열매 대상은 나눔 실천에 앞장선 개인과 단체에게 감사의 마음을 전하고자 마련됐다. 전국 17개 시·도에서 추천받아 누적 기부금액, 참여 기간, 사회공헌 실적, 나눔 확산 공로 등을 종합적으로 평가해 수상자 69팀이 선정됐다. 시상은 기부, 시민참여, 봉사 세 가지 부문별로 공헌장, 행복장, 나눔장, 희망장이 수여됐다.

올해 공헌장 수상자는 기부 부문 김거석 씨, 시민참여 부문 경상북도자원봉사센터, 봉사 부문 영덕군나눔봉사단이다. 김거석 씨는 호텔 경비원으로 일하며 자수성가한 투자자로, 국내 최초로 비트코인을 기부하며 새로운 나눔의 가능성을 열었다. 경상북도자원봉사센터는 산불 피해 복구와 지역사회 자원봉사 활성화 등 재난 현장에서 신속한 지원체계를 구축해 시민참여형 나눔 확산에 기여했으며, 영덕군나눔봉사단은 12년 동안 꾸준한 정기기부와 착한가게 발굴, 거리모금 활동을 이어오며 지역사회 나눔문화 정착에 힘써왔다.

수상자들은 가족과 지인, 관계자들과 함께 수상의 기쁨을 나누며, 이어서 진행된 ‘열린음악회’ 기부자 가치의 밤 특집방송 녹화 무대를 함께 관람했다.

KBS ‘열린음악회’ 기부자 가치의 밤 특집에는 가수 인순이, 노라조, 임한별, 정동하, 하츠투하츠, 주현미, 김범룡, 넥스지가 출연해 무대를 꾸몄다. 특히, 사랑의열매와 오랜 인연을 이어온 인순이와 노라조의 무대가 눈길을 끌었다. 인순이는 2015년 사랑의열매 홍보대사로 위촉된 이후 같은 해 아너 소사이어티 773호 회원으로 가입하며 나눔 실천에 앞장서고 있다. 노라조의 조빈은 2019년 반려견과 함께 착한가정 2000호에 가입해 꾸준한 나눔을 이어오고 있다.

사랑의열매 김병준 회장은 “나눔을 통해 세상을 더 따뜻하게 만들어주신 모든 기부자님들께 깊은 감사를 전한다”며, “사랑의열매는 앞으로도 기부자 한 분 한 분의 마음이 사회 곳곳에 전달되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 사랑의열매와 KBS는 매년 희망나눔캠페인 특별모금 생방송 등 다양한 나눔 프로그램 등을 통해 대국민 나눔문화 확산과 캠페인 홍보를 위해 지속적으로 협력하고 있다. KBS ‘열린음악회’ 나눔특집 방송은 11월 30일 오후 5시 40분에 방영될 예정이다.