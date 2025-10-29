정청래, ‘참좋은지방정부위’ 발대식 발언 “전체 구성원 경선 참여가 지선 승리 주춧돌” “‘예외 없는 부적격’은 예외 없어…서류 탈락” “전략공천은 당헌·당규대로 보장, 상황 보면서”

[헤럴드경제=안대용 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 내년에 치러지는 지방선거와 관련해 29일 “지금 지방선거 공천 룰에 의하면 지도부에서 특별하게 옛날 방식으로 뭘 내리꽂거나 그런 일이 있을 수가 없다”고 말했다.

정 대표는 이날 오후 서울 영등포구 국회박물관에서 열린 민주당 참좋은지방정부위원회 발대식 인사말을 통해 “어떻게 보면 당대표와 우리 최고위원 지도부가 갖고 있던 권한과 권리를 대폭적으로 내려놓는 지방선거가 되지 않을까 그렇게 생각한다”며 이같이 언급했다.

정 대표는 “이번 지방선거는 가장 민주적인 경선, 가장 공정한 경선 그리고 전체 구성원 권리당원들이 참여하는 경선이 될 것”이라며 “저는 지방선거 승리가 우리의 지상 과제이고 이재명 정부의 성공에 핵심 열쇠라고 봤을 때 가장 많은 권리당원들이, 전체 구성원들이 경선에 참여하는 것이 지방선거 승리의 가장 큰 주춧돌이라고 생각한다”고 했다.

이어 “그래서 이번 지방선거는 권리당원의 참여가 100% 전면 확대되는 선거가 될 것”이라며 “이번 지방선거 승리를 보장하기 위한 가장 공정하고 가장 민주적이고 가장 많은 권리당원들이 참여하는 경선을 실시하려고 한다”고 했다.

그러면서 “어제 조승래 사무총장으로부터 지방선거 룰에 대해 보고를 받았다. 자세하게 받았는데, 가장 민주적인 방식으로 룰 세팅이 진행되고 있다는 말씀을 드린다”며 “그렇다고 자격도 되지 않는 누구나 경선에 참여하는 것은 아니다. 자격 심사 여부는 엄격하게 하겠다”고 했다.

또 “‘예외 없는 부적격’은 예외가 없다. 그냥 그것은 서류 탈락”이라며 “그리고 그다음 부적격, 정상 참작을 하거나 아니면 심사위원 3분의 2의 결정으로 달리 정할 수 있는 구제책도 또 마련해놨다”고 설명했다. 이와 관련해 ‘예외 없는 부적격’에 대해선 “어떻게 해볼 도리가 없다. 그런 경우는 사회의 지탄을 받는 그런 사람들로 구성되어 있을 것”이라고 했다.

정 대표는 “전략공천은 당헌·당규대로 보장이 돼 있다. 그것을 어느 정도까지 행사할지는 상황을 봐가면서 하겠다”며 “그래서 필요한 경우는 전략공천을 하는데 그건 컷오프라고 보기는 어렵다. 승리를 위해 꼭 필요한 경우는 그렇게 지방선거 룰이 세팅돼 있다고 말씀드리겠다”고 했다.

이어 “내년 지방선거가 그렇게 녹록하지 않다”며 “지방선거 승리의 벨이 울릴 때까지 우리는 한시도 방심하지 말고 진정성 있게 가장 낮은 곳으로 가서 유권자와 국민을 만나는 일에 소홀함이 없어야 할 것이다. 저부터 그런 모범을 보이겠다는 말씀을 드린다”고 했다.