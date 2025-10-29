“배움의 열정이 지역 발전의 힘… 어르신 복지 확대할 것”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 29일 김학동 군수가 용궁면 복지 회관 2층 회의실에서 용궁 노인대학 수강생 100여 명을 대상으로 특강을 진행했다고 밝혔다.

이날 특강은 용궁 노인대학의 초청으로 마련된 자리로, 김 군수는 민선 8기 군정 운영 방향과 주요 현안 사업을 설명하고 어르신들의 의견을 청취하는 시간을 가졌다.

강연에 참여한 수강생들은 예천군이 추진 중인 다양한 정책과 사업에 높은 관심을 보이며 적극적으로 질의응답에 참여했다.

김학동 군수는 “노인대학 졸업까지 꾸준히 참여해 새로운 것을 배우고 경험하는 과정이 인생의 또 다른 성장”이라며 “어르신들이 자긍심을 가지고 활기차고 건강한 삶을 이어가실 수 있도록 다양한 복지시책과 여가 프로그램을 지속 확대하겠다”고 말했다.

한편, 용궁노인대학은 지난 4월 23일 개강해 오는 12월 3일까지 운영되며, 건강·교양 강좌, 노래교실, 문화탐방 등 다채로운 프로그램을 통해 지역 어르신들의 배움과 여가 활동을 지원하고 있다.