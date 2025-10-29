[헤럴드경제=고재우 기자] KT가 최근 소액결제 피해자에 대해 무료 데이터 100G, 단말 교체 지원 등 추가 보상안을 29일 발표했다. 앞서 소액결제 피해 100% 배상, 번호이동을 희망 피해 고객 위약금 면제 등에 이은 추가적인 조치다.

우선 KT는 소액결제와 정보 유출이 확인된 피해 고객들에게 5개월간 100G 상당의 무료 데이터를 제공한다. 또 15만원 상당의 통신 요금 할인 또는 단말 교체를 원하는 고객에겐 단말 구매 금액 할인을 선택할 수 있도록 했다.

통신 요금 할인은 월 휴대폰 요금에서 차감된다. 단말 교체 할인은 KT에서 구매한 신규 단말기로 기기 변경 시 약정할인 금액에 추가 할인이 적용되는 방식으로 이뤄진다.

KT는 보상이 완료될 때까지 24시간 전담 고객센터를 운영한다. 보상 대상 고객들에겐 11월 첫 주에 추가 문자 안내를 보낼 예정이다.

아울러 KT는 고객 신뢰 회복 및 유사 침해사고 재발 방지를 위해 전국 약 2000개 매장을 ‘안전안심 전문 매장’으로 전환한다. 또 피해 고객을 대상으로 통신 금융 사기 피해를 보상하는 ‘KT 안전안심보험’을 3년간 무료로 제공한다.

한편 KT는 사태 수습과 재발 방지를 위해 민관합동조사단의 조사에 적극적으로 협조할 것이라고 밝혔다. 나아가 향후 보안 강화를 위해 구체적인 조치들을 이행할 계획이다.