첫 번째 노이어 클라쎄 모델 BMW 뉴 iX3 공개 MINI 폴 스미스 에디션 세계 최초 공개

[헤럴드경제=양대근 기자] BMW와 MINI가 재팬 모빌리티쇼 2025에 참석해 31일부터 11월 9일까지 도쿄에서 BMW와 MINI의 미래를 엿볼 수 있는 모델과 기술을 소개할 예정이라고 29일 밝혔다.

첫 번째 노이어 클라쎄 모델 BMW 뉴 iX3, 수소 연료 전지 기술, MINI 폴 스미스 에디션을 포함한 MINI 패밀리, 스페셜 에디션인 BMW M2 CS, 콘셉트 모델인 BMW 콘셉트 스피드탑을 전시한다. BMW 모토라드도 참여해 전기 모터사이클 BMW CE 02와 함께 토프락 라즈가틀리오글루 선수가 2025년 FIM 슈퍼바이크 월드 챔피언십에서 2년 연속 우승을 차지할 때 탑승했던 BMW M 1000 RR을 전시한다.

이외에도 BMW 오퍼레이팅 시스템 8.5를 통해 처음 선보인 차량 내 게임을 경험할 수 있다. 에어콘솔(AirConsole)과 협업한 차량 내 게임 기능은 BMW 뉴 iX3 역시 지원하며, 세계적으로 널리 알려진 다양한 게임을 즐길 수 있다.

BMW 뉴 iX3를 통해 선보이는 혁신적인 기술들은 BMW 그룹 전체의 미래 방향성을 보여준다. 관람객은 BMW 뉴 iX3를 통해 다양한 분야에서의 기술적 도약을 확인할 수 있으며, 핵심은 전기 모빌리티, 디스플레이 및 제어/조작 콘셉트, 디지털화, 연결성, 디자인, 지속 가능성이다. 향후 출시될 모든 BMW 모델은 파워트레인에 상관없이 새로운 노이어 클라쎄가 가져올 혁신의 혜택을 누리게 된다.

BMW 뉴 iX3는 BMW 브랜드의 기술적 진보를 충실히 반영한 완전히 새로운 디자인 언어가 적용됐다. 또한, 혁신적인 디스플레이 및 제어/조작 콘셉트인 BMW 파노라믹 iDrive는 새로운 BMW 파노라믹 비전과 업그레이드된 BMW 오퍼레이팅 시스템 X를 통해 사용자 경험을 재정의하며, BMW 특유의 완벽한 운전자 중심 철학을 구현한다.

재팬 모빌리티쇼 2025의 BMW 그룹 부스에서 가장 특별하고 시선을 사로잡을 모델 중 하나는 바로 BMW 콘셉트 스피드탑(BMW Concept Speedtop)이다. 이 독특한 3-도어 콘셉트 카는 지난 2025년 5월 이탈리아의 코모 호숫가에서 열린 클래식카 전시회 ‘콩코르소 델레간차 빌라 데스테 2025(Concorso d´Eleganza Villa d´Este 2025)’에서 처음 공개됐다.

BMW 콘셉트 스피드탑은 스포티한 투어링 모델의 개념을 새롭게 해석하면서 슈팅브레이크의 우아함에 신선한 디자인 언어를 결합했다. BMW 콘셉트 스피드탑은 단 70대만 생산되는 한정 모델로, 현재 출시 중인 BMW 엔진 라인업 중 가장 강력한 V8 엔진이 탑재돼 그 희소성과 위엄을 강조한다.

한편 도쿄의 BMW 그룹 부스를 방문하면 에어콘솔을 통한 차량 내 게임을 즐길 수 있다. BMW 오퍼레이팅 시스템 8.5에서 처음 도입된 것으로, BMW 뉴 iX3 역시 차량 내 게임 기능을 지원한다. 세계적으로 유명한 클래식 카드 게임인 마텔의 우노를 차량 내 게임에 알맞게 변형한 ‘우노 카 파티!(UNO® Car Party!)’가 제공된다. 마텔은 업계를 주도하는 세계적인 완구 및 가족 엔터테인먼트 회사이며, 세계에서 가장 상징적인 브랜드 포트폴리오 중 하나를 소유하고 있다.

BMW 고객은 마텔과 협력해 에어콘솔 게임 라이브러리에 새롭게 추가한 ‘핫휠: 익스트림 오버드라이브(Hot Wheels: Xtreme Overdrive™)’를 독점적으로 즐길 수 있다.

가상의 BMW 비전 노이어 클라쎄 X로 파노라믹 드라이브 트랙(Panoramic Drive Track)에서 경주를 펼치며 포인트를 획득하고, 전설적인 핫휠 차량을 잠금 해제한 뒤 맞춤형으로 꾸밀 수 있다. 이로써 각 레이스는 BMW 비전 노이어 클라쎄 X의 성능과 스타일을 선보이는 무대가 된다.

또한 에어콘솔은 반다이 남코 엔터테인먼트와 협력해 ‘팩맨 챔피언십 에디션(PAC-MAN™ Championship Edition)’을 BMW에 처음으로 출시할 예정이다. 고전 오락실 게임을 BMW 전용으로 변형한 버전으로, 세계적인 게임에 독특한 매력을 더했다. 에어콘솔은 탑승객이 스마트폰을 컨트롤러로 사용할 수 있게 하며, 이를 통해 차량 내 모든 승객이 함께 경쟁하며 게임을 즐길 수 있다.