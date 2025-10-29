맷 가먼 최고경영자 29일 APEC CEO 서밋 강연 ‘AI 주도 경제’ 세션 아마존, 韓에 12조원 선물 안겨 “APEC 권역에 2028년까지 57억원 투자” 메타 부사장 “‘휴대전화→스마트폰’처럼 ‘안경→AI 안경’ 될 것”

[헤럴드경제(경주)=김현일 기자] 글로벌 클라우드 사업자 중 한국에 역대 최대 투자 선물을 안긴 아마존웹서비스(AWS)가 2028년까지 아시아태평양경제협력체(APEC) 권역 내 14곳에 400억달러(약 57조4000억원)를 투자하겠다고 밝혔다.

맷 가먼 AWS CEO는 29일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 APEC 최고경영자(CEO) 서밋의 연사로 무대에 올라 “AI 에이전트의 대규모 확산을 지원하기 위해 아시아태평양 지역에 클라우드 인프라 투자를 대폭 확대하겠다”며 이같이 말했다.

가먼 CEO는 ‘AI가 주도하는 경제’라는 주제로 진행된 세션에서 “호주·일본·싱가포르에 주요 투자가 진행 중이고 태국·말레이시아에도 투자한다”며 “한국에서도 SK그룹과 협력해 울산에 AI 데이터센터를 만든다”고 설명했다.

그는 “(울산 AI 데이터센터 구축으로) 여러분은 탄탄한 토대가 생겼다. 여러분이 직접 인프라를 만들지 않아도 된다”며 “우리 인프라를 활용해 혁신에 집중하면 된다. 여러분과 함께 디지털 전환을 위해 노력하겠다”고 강조했다.

가먼 CEO는 발표에 앞서 이재명 대통령을 만나 “2031년까지 인천·경기 일대에 신규 AI 데이터센터 구축 등 총 50억달러(약 7조1200억원) 이상을 투자할 계획”이라고 밝혔다.

AWS가 현재까지 한국 클라우드 인프라 구축에 투자한 금액은 40억달러(약 5조6000억원) 수준이다. 이날 약속한 추가 투자금액까지 합하면 총 90억달러(약 12조6000억원)를 넘어선다.

이번 신규 투자로 한국 기업들의 디지털 전환을 지원하고 글로벌 AI 강국으로의 도약을 지원하다는 방침이다.

울산에 구축 중인 AI 데이터센터는 SK그룹이 건설을 담당하고, AWS는 이를 활용해 한국 기업들에게 클라우드 서비스를 제공할 계획이다. 오는 2027년부터 운영을 시작할 예정이다.

가먼 CEO는 이날 발표에서 아마존의 클라우드 서비스를 도입한 기업들의 사례를 소개하며 기업의 생산성이 2배 이상 높아진다고 강조했다.

아마존과 함께 AI 붐을 주도하고 있는 페이스북의 모회사 메타 역시 AI를 통한 사용자의 문제 해결을 강조하며 메타가 개발한 스마트 안경을 소개했다.

이날 메타의 스마트 안경을 착용한 채 무대에 오른 사이멀 밀너 메타 아시아태평양 공공정책 부사장은 자신의 스마트 안경으로 객석을 촬영하는 모습도 보였다.

밀너 부사장은 “기존 휴대전화가 스마트폰으로 진화한 것처럼 아날로그 안경도 강력한 AI 안경으로 발전할 것”이라며 “메타는 다양한 사용 환경에 대응할 수 있는 세계 최고 수준의 AI 안경 제품군을 구축할 것”이라고 밝혔다.

이어 “AI 안경은 가장 흥미로운 하드웨어 분야”라며 “AI를 현실 세계로 끌어들이는 완벽한 장치”라고 치켜세웠다.

그러면서 “AI는 단순 도구에서 벗어나 사용자 과제에 맞춰 학습하고 문제 해결을 돕는 지능형 어시스턴트로 진화하고 있다”며 “AI 안경이 미래에 핵심 역할을 할 것”이라고 강조했다.