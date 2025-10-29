▶ 피트니스부터 카페, 키즈케어까지… 단지 안에서 모든 것이 해결되는 ‘올인원 라이프’ 주목

▶ 청약 시장에서도 나타난 커뮤니티 시설 선호도… 수도권은 물론 지방에서도 인기 높아

아파트 선택의 중요한 기준으로 자리 잡은 커뮤니티 시설은 이제 단순 부대시설을 넘어 입주민의 건강, 교육, 여가, 사회생활까지 책임지는 핵심 인프라로 거듭나고 있다. 더불어 아파트 단지 내 여가 시간 비중이 증가하면서 단지 안에서 모든 생활이 가능한 ‘올인원 라이프’ 아파트가 주택 시장의 새로운 가치로 주목받을 전망이다.

희림종합건축사무소·알투코리아부동산투자자문·한국갤럽조사연구소가 공동 발표한 ‘2025 부동산 트렌드’ 보고서에 따르면, 수요자들은 주중과 주말 모두 집 안에서 머무는 시간이 대체로 유지되거나 다소 감소한 반면, 아파트 단지 내에서 보내는 여가 시간은 꾸준히 증가하고 있다.

구체적으로 2020년 대비 2025년 주중 단지 내 여가 비중은 8%에서 12%로, 주말 역시 11%에서 12%로 늘어난 추세다. 이러한 변화는 단지 내에서 건강 관리, 문화 활동, 자녀 돌봄 등 다양한 여가와 커뮤니티 활동을 즐기는 수요자들이 늘어나고 있음을 보여준다.

실제로 소비자들이 거주하길 희망하는 주택 특화 컨셉 1위는 ‘다양한 커뮤니티가 갖춰진 주택’(34%)으로, 전년 대비 9%p 상승해 선호도가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

이처럼 커뮤니티 시설의 중요성이 부각되면서 실제 청약 시장에서도 그 선호도가 명확히 반영되는 추세다. 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면, 이달 경기 광명시에서 분양한 ‘철산역자이’는 313가구(특별공급 제외) 공급에 1만1,880건의 청약 통장이 접수돼 1순위 평균 경쟁률 37.95대 1을 기록했다. 이곳은 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 공유오피스, 문화강좌실, 게스트하우스, 실내 놀이터, 수영장 등 다양한 교육·문화·체육시설이 마련돼 수요자들의 주목을 받은 바 있다.

지방 청약 시장 또한 이러한 분위기에서 예외는 아니다. 최근 경북 구미시에서 분양한 ‘두산위브더제니스 구미’는 261가구(특별공급 제외) 모집에 2,592건이 접수되며 평균 9.93대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 이러한 청약 흥행의 요인으로는 구미시 첫 하이엔드 아파트로서 구미에서는 보기 어려웠던 레스토랑, 영화감상실, 게스트하우스, 사우나, 맘스테이션, 피트니스, 골프연습장, 멀티스포츠룸, 작은도서관 등 다채로운 커뮤니티 시설이 조성된다는 점이 주효했던 것으로 분석된다.

부동산 업계 전문가는 “단지 내 여가 시간이 증가하고 다양한 커뮤니티 시설을 갖춘 주택이 주거 선호도 조사에서 1위를 기록하는 등, 각종 지표가 커뮤니티 시설의 중요성을 명확히 입증하고 있다”며 “실제로 철산역자이, 두산위브더제니스 구미 등 커뮤니티 시설이 뛰어난 단지들이 청약 시장에서 우수한 성적을 거두는 만큼 이러한 주거 트렌드는 앞으로도 계속될 것”이라고 전망했다.

이에 향후 분양 시장에서 선보일 신규 단지들 중 다채롭고 특화된 커뮤니티 시설을 갖춘 곳들을 눈여겨볼 필요가 있다.

대우건설은 경기도 김포시 사우동 일원에 조성하는 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’의 청약 접수를 11월 3일(월)부터 진행할 예정이다. 풍무역세권 도시개발사업을 통해 공급되며 지하 2층~지상 29층, 12개 동, 전용면적 74·84㎡ 총 1,524가구 규모의 대단지로, 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 분양가로 공급되며 다양한 커뮤니티 시설을 갖춘 것이 특징이다. 여유로운 그리너리 카페를 비롯해 각 동 출입구마다 숲 공간으로 조성되는 포치 스케이프, 교육·문화·업무 복합 공간인 그리너리 스튜디오, 독서실 등이 들어선다. 또한 건강 관리를 위한 골프 클럽, 피트니스 클럽, 탁구장은 물론 온탕과 냉탕을 갖춘 사우나 등 다양한 스포츠 시설이 완비될 예정이다. 이 밖에도 어르신 여가 공간인 시니어 클럽, 맞벌이 부부를 위한 어린이집, 초등 돌봄을 지원하는 다함께돌봄센터, 안전한 등하원을 돕는 키즈 스테이션 등 전 세대를 아우르는 시설들이 조성된다.

HDC현대산업개발은 경기도 파주시 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2블록에 조성하는 ‘운정 아이파크 시티’의 모델하우스를 31일(금) 오픈할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동 전용면적 63~197㎡ 총 3,250가구 규모로 조성된다. 단지 내 수영장, 사우나, 실내 체육관 등 대단지에 걸맞은 다양한 커뮤니티 시설이 계획돼 있으며, 컨시어지, 비대면 진료 서비스 등 차별화된 주거 서비스도 제공될 예정이다.

한화 건설부문과 포스코이앤씨는 인천 남동구 간석동 일원에 조성하는 ‘포레나더샵 인천시청역’을 오는 11월 분양할 예정이다. 상인천초교 재개발 사업으로 공급되며, 지하 4층~지상 24층, 총 24개 동, 전용면적 39~84㎡ 총 2,568가구 중 735가구가 일반분양 물량이다. 이곳은 골프연습장과 스크린 골프, GX룸, 필라테스 스튜디오, 샤워실 등이 마련되며 키즈 북하우스, 그룹스터디룸, 1인 스터디룸, 키즈 카페, 키즈 짐 등도 계획돼 있다. 이 외에도 입주민의 업무와 여가를 위한 이벤트룸, 프라이빗 오피스, 스튜디오, 버블 카페 등 다채로운 공간이 들어설 예정이다.