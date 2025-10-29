13개국 22개 도시, 1,200여 명 참석 ‘4대 공동 행동계획’ 공동선언문 채택

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난 10월 27일부터 29일까지 3일간 해운대 파라다이스호텔 등 부산 전역에서 열린 ‘제1회 글로벌도시관광서밋(GCTS, Global City Tourism Summit)’이 세계 관광 도시 간 연대와 실질적인 경제 성과를 이끌어내며 성공적으로 막을 내렸다고 29일 밝혔다.

이번 서밋은 부산시와 글로벌도시관광진흥기구(TPO), 부산관광공사가 공동 주최·주관했으며, ‘로컬 투어리즘과 문화 : 혁신과 협력’을 대주제로 진행됐다. 행사에는 13개국 22개 도시의 시장급 대표단을 비롯해 학계, 관광산업 관계자 등 1200여 명이 참석해 도시 관광 정책의 새로운 방향을 모색했다.

▶‘4대 핵심 원칙’ 담은 공동선언문 채택=서밋의 하이라이트인 ‘시장회담(Mayors’ Roundtable)’에는 박형준 부산시장을 비롯해 14개 글로벌 관광도시 대표단이 참석했다.

참석자들은 지역 관광 활성화 방안을 공유하고, 지속 가능한 관광 발전을 위한 글로벌 파트너십 강화에 뜻을 모았다.

특히 14개 도시 대표단은 ▷글로벌 관광정책 구현 ▷혁신과 기술의 통합 ▷협력 네트워크 촉진 ▷지속 가능한 관광 추구 등 ‘4대 핵심 원칙’과 ‘4대 공동 행동계획’을 담은 공동선언문을 채택했다.

또 이번 서밋에서는 정책적 성과에 더해 지역 경제에 활력을 불어넣는 실질적 성과도 창출했다.

글로벌 도시와 관광 기업 간 비즈니스 네트워크가 구축됐으며, 투자 유치와 업무협약(MOU) 체결 등을 통해 부산 관광산업 전반에 경제적 파급효과를 창출했다.

특히 ‘비즈니스 밋업(B2B 상담회)’에서는 2개 온라인 여행사(OTA), 22개 관광기업, 7개 벤처투자사가 참여해 123건의 상담이 이뤄졌으며 다양한 투자 유치 논의가 진행됐다.

▶지속 가능한 관광의 미래 비전 제시=총 23개 프로그램으로 구성된 이번 서밋은 정책 연대와 학술 교류를 통해 지속 가능한 관광의 미래 비전을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

‘유엔(UN) 투어리즘 공동 기조세션’에서는 내셔널지오그래픽 목적지 관리 센터장의 ‘로컬 관광과 문화의 연결성’ 기조연설이 진행됐다. UN 투어리즘 아·태지역국 관계자 등이 참석했으며 관광의 지속가능성에 대해 논의했다.

또한 ‘대사 세션’에는 아제르바이잔 등 3개국 주한대사가 참여해 자국의 관광 정책 사례를 공유했다.

‘청년관광커넥트 토크쇼’에서는 방송인 남주철씨와 여행 유튜버 채코제가 참여해 지역 대학생들과 소통하며 관광 실무 역량 강화를 도왔다.

이외에도 ‘특별대담’ 세션에서는 르완다 키갈리 시장, 몽골 울란바토르 부시장, 덴마크 코펜하겐 시장 등이 참석해 ‘디지털 대전환이 여는 도시의 미래’를 주제로 심도 있는 논의를 펼쳤다.

이와함께 부산시는 르완다 키갈리와 말레이시아 코타키나발루 시장과의 양자 면담을 통해 국제 교류 협력을 한층 확대하는 성과도 거뒀다.

박형준 부산시장은 “부산이 세계의 이목이 집중되는 글로벌 관광 도시로 부상하고 있다”며 “이번 서밋을 통해 부산이 아시아·유럽·아프리카 주요 도시를 잇는 글로벌 관광협력 플랫폼을 구축했다는 점에 큰 의의가 있다”고 말했다.

한편 부산은 최근 동남아 대표 여행 미디어 트립질라 어워즈에서 ‘2025 최고의 도시 관광 목적지’로 선정되며, 동남아 관광시장의 주목을 받고 있다.

트립질라는 2010년 싱가포르에서 설립한 동남아 최대 규모 온라인 여행 미디어 플랫폼으로, 전 세계 여행 목적지와 관련해 ‘트립질라 엑설런스 어워즈’를 매년 발표하고 있다.