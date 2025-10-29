A씨가 당첨된 청년매입주택. [온라인카페 갈무리]
[헤럴드경제=장연주 기자] 6년 전 ‘전세 사기’를 당해 차에서 1년 넘게 생활하던 한 20대 남성이 임대 주택에 당첨돼, 응원 댓글이 이어지고 있다.

20대 후반인 A씨는 최근 주거 정보를 공유하는 한 온라인 카페에 ‘청년 매입임대주택(청매입) 당첨 후기’를 올렸다.

A씨는 “수원에서 전세 사기를 당한 뒤 차에서 1년 반 가까이 살았다”며 “지난 12일 임대주택 계약을 마치고 바로 입주했다”고 말했다.

그는 이어 “이사하고도 시험이 있어 며칠은 스터디카페에서 살다시피 했는데, 오늘 침대를 들이고 20시간을 잤다”고 덧붙였다.

A씨는 전세 사기를 당한 후 곧바로 길거리로 내몰린 과거를 언급했다.

그는 “짐은 다 버리고 옷 몇벌만 들고 차에서 고양이와 함께 생활했다”며 “헬스장에서 샤워하고, 스터디카페에서 물 마시며 휴대전화 충전했다. 여름이 가장 힘들었지만 빚을 갚기 위해 버텼다”고 회상했다.

특히 A씨는 “부모님은 어릴 적 이혼하셨고, 할머니와 살았지만 20살 때 요양병원에 입원하셨다가 돌아가셨다”며 “할머니 댁은 국유지 위에 지어진 집이라 철거됐다”고 안타까운 과거사를 언급하기도 했다.

임대주택에서 새 삶을 시작하게 된 A씨는 “환경이 사람을 만든다는 걸 체감 중”이라며 “초심을 잃지 않고 열심히 살겠다”고 밝혔다.

이 같은 A씨의 사연에 누리꾼들은 “뭘 해도 잘할 사람이다. 응원한다”, “멋진 사람이다. 앞으로는 꽃길만 걷기를”, “정신력이 대단하다. 희망을 잃지 않아 고맙다” 등 응원의 댓글을 남겼다.

A씨가 차에서 고양이와 함께 살던 모습. [온라인 카페 갈무리]
한편, 전세사기 피하려면 신용점수 591점에 집을 4채 이상 보유한 집주인을 조심해야 한다.

서울시는 임차인의 전세사기 피해를 예방하기 위해 인공지능(AI)을 활용한 ‘전세사기 위험 분석 보고서’ 서비스를 이달 24일부터 시작했다. 이 서비스를 이용하면 임차인이 계약 전 주택과 집주인의 위험 요인을 손쉽게 확인할 수 있다.

이번 서비스는 서울시가 인공지능을 이용해 전세사기에 가담했던 임대인 약 1500명의 빅데이터를 분석한 결과를 바탕으로 개발됐다. 분석 결과, 전세사기 가담 임대인은 일반 임대인과 뚜렷이 구별되는 11가지 위험 신호를 보였다.

가장 큰 차이는 ‘신용도’였다. 전세사기 임대인의 전세 계약 시점 평균 신용점수는 591점으로, 일반 임대인(908점)보다 300점 이상 낮았다. 신용불량자 비율도 4명 중 1명(약 27%)에 달했다.

‘보유 주택 수’에서도 차이가 뚜렷했다. 사기 임대인의 25%가 4채 이상을 보유한 다주택자였으며, 일반 임대인은 4채 이상 보유 사례가 거의 없었다.

또 세금 체납 등 ‘공공정보 보유율’은 사기 임대인이 26%로 일반 임대인(0.7%)보다 압도적으로 높았으며, 최근 3년 내 휴대전화 번호와 주소 변경 빈도도 일반 임대인보다 2배 이상 높아 생활 전반에서 불안정한 모습을 보였다.

전세사기 위험 분석 보고서는 ‘서울주거포털’이나 ‘청년몽땅정보통’ 내 전세사기 위험분석 배너를 통해 민간 부동산 리스크 분석 플랫폼 ‘내집스캔’으로 접속해 이용할 수 있다.


