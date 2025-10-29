친환경·저자극 포트폴리오 다변화…글로벌 거점 전략적 활용

[헤럴드경제=강승연 기자] 애경케미칼이 기술력을 앞세워 고부가 계면활성제 시장 지배력 강화에 나섰다고 29일 밝혔다.

범용 제품인 음이온 계면활성제에서 한 발 더 나아가 저자극 양쪽성 계면활성제, 아미노산계 계면활성제, 고상 양이온 계면활성제 등 친환경·저자극 성분 제품 개발로 시장을 선점할 계획이다.

애경케미칼이 개발 중인 저자극 양쪽성 계면활성제는 피부 친화적인 특성으로 2025년 기준 아태지역 계면활성제 시장의 87%를 차지하며 트렌드를 이끌고 있다. 유아용품과 민감성 피부용 제품, 고급 화장품에 주로 사용돼 거품 생성량이 많고, 타 계면활성제와의 상용성이 우수해 수요 확대가 예상된다.

아미노산계 고상 양이온 계면활성제 역시 피부 자극이 적어 민감성 피부나 어린이 제품에 적합하다. 또 액상뿐 아니라 고체나 가루 형태로 제작할 수 있어 보관과 운송이 편리하다. 상대적으로 방부제 사용도 적어 환경 친화적인 제품으로 인정받는다.

고상 양이온 계면활성제는 헤어케어 제품에서 모발 컨디셔닝, 정전기 방지, 엉킴 감소, 항균 보조 기능을 제공한다. 부드러운 사용감으로 프리미엄 제품 라인에 주로 적용된다.

애경케미칼은 계면활성제 사업 범위를 화장품, 생활용품, 농업, 의약품 보조제 등 다양한 분야로 확대할 방침이다.

천연 유래 원료와 바이오 기반 소재를 활용한 친환경 계면활성제 개발에도 힘쓰고 있다. 환경을 고려한 제품 포트폴리오를 구축하고, 폐기물 저감, 용제 미사용, 공정 시간 단축 등으로 지속가능한 경영을 실현한다는 계획이다. 오는 2030년까지 전체 제품 중 친환경 제품 비중을 50%까지 끌어올린다는 목표도 세우고 실천 중이다.

글로벌 시장 공략을 위한 전략도 수립하고 있다. 애경케미칼 관계자는 “글로벌 거점을 전략적으로 활용해 지역별 특성에 맞는 제품을 생산하고 현지 고객사에 대한 영업활동을 강화할 것”이라고 말했다.