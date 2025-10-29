LG전자가 AI로 고객의 사용패턴을 분석해 청소기 흡입력을 알아서 조절해주는 무선청소기 ‘LG 코드제로 오브제컬렉션 A9 AI’로 호평받고 있다.

무선청소기 고객들이 배터리가 방전돼 청소를 끝내지 못할 때 가장 큰 불편함을 느낀다는 점에 주목해 개발됐다. AI가 고객의 청소패턴을 분석하고 청소시간과 배터리 잔량을 고려해 청소를 계속할 수 있게 흡입력을 알아서 조절해주는 ‘AI 표준 흡입력 조절’ 기능이 적용됐다.

핵심 부품기술 중 하나인 인버터에 AI를 더한 AI인버터로 배터리 효율성을 높였다. 인버터는 배터리의 직류전원을 교류로 변환해 모터를 작동시키는 부품이다. 모터의 속도를 세밀하게 제어해 청소기의 흡입력을 조절한다.

또 고객이 서비스센터를 방문하는 불편을 줄일 수 있게 배터리 잔량과 수명, 기기이상 등을 확인할 수 있도록 진단기능을 높였다. 고객이 A9 AI과 LG 씽큐(ThinQ) 앱을 연동하면 배터리나 기기에 이상이 생겼을 때 씽큐 앱을 통해 알려준다.

편의기능도 강화돼 흡입구에 있는 LED라이트의 각도를 아래로 세밀하게 조정해 침대 밑과 같이 어둡고 낮은 틈새까지 꼼꼼하게 청소할 수 있게 했다. 사용 중 청소기를 바닥에 3초 이상 내려놓으면 작동이 멈추고, 다시 들면 작동하는 ‘오토 스탑앤고’ 기능은 그대로 계승됐다.

이밖에 별도 대용량 배터리로 교체하지 않아도 최대 320W의 강력한 흡입력을 갖췄다. 그러면서도 무게는 2.54kg 동급 최경량 수준이어서 손목의 부담을 덜어준다고 회사 측은 전했다.

구독으로 이용하면 무상 AS는 물론, 12개월 주기로 분해 세척서비스를 업계 유일 제공한다. 케어전문가가 회수한 제품을 분해해 에어세척, 스팀관리, 초음파세척 등 먼지와 곰팡이까지 제거하고 성능을 점검해준다.